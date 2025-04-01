الثلاثاء 01 أبريل 2025
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محافظات

مراكز شباب ههيا بالشرقية تستقبل المحتفلين بثاني أيام العيد

شباب الشرقية
شباب الشرقية

أكد محمود عبد العظيم وكيل الوزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية  انطلاق فعاليات مبادرة العيد أحلى لليوم الثاني في مراكز شباب السكاكرة وكفر أبو حطب احتفالًا بعيد الفطر المبارك.

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وأضاف عبدالعظيم أن مراكز الشباب بالمحافظة تشهد طفرة نوعية في البنية التحتية والتي تم تنمية مواردها من خلال رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الحالية وما تقوم به  من دعم لتقديم أعلى مستويات الخدمة. 

وأشار وكيل وزارة الشباب إلى استقبال مراكز شباب محافظة الشرقية اليوم للمواطنين من أعضاء مركز الشباب للاحتفال بعيد الفطر وتفعيلًا لمبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات في إطار دعم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتوجيهات  الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة وذلك فضلا عن ما تقوم به القيادة السياسية من مشروعات التنمية الرائدة والتي استهدفت مراكز الشباب من خلال مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، مشروعات الطرح الاستثماري والتي ساهمت أيضا في تطوير مراكز الشباب بما يعود بالنفع العام على موارد المراكز.

بالإضافة إلى تقديم مستوي خدمة تليق بالمواطن المصري، كما صرح سيادته بأن مراكز شباب محافظة الشرقية مستمرة على مدار ثلاثة أيام العيد  في تفعيل مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب واستقبال السادة المواطنين ودخولهم كافة مراكز الشباب بالمجان. 

وتأتي مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب مؤكدة علي استمرار دور مراكز الشباب المجتمعي والريادي ليشمل جميع أنحاء الجمهورية من مختلف المحافظات من النجوع والقرى الأكثر احتياجًا والمدن مستهدفة كافة شرائح المجتمع المصري.

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ويتم ذلك تحت إشراف الدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب و أيمن جودة ابراهيم مدير إدارة شباب ههيا. 

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الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظة الشرقية مبادرة العيد أحلى تقديم العديد من الانشطة مراكز الشباب البرامج المتنوعة الثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية

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