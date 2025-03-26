الأربعاء 26 مارس 2025
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مركز شباب فاقوس بالشرقية ينظم أنشطة رمضانية

أنشطة رمضانية وتكريم
أنشطة رمضانية وتكريم الأمهات المثاليات بشباب فاقوس

نفذت مراكز شباب مركز فاقوس  التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية  بعض الفعاليات والأنشطة الرمضانية لإدخال البهجة والسرور علي رواد مراكز الشباب وذلك تحت شعار “رمضان أحلى” بمراكز الشباب بالموسم الثاني. 

شباب الشرقية: تكثيف الأنشطة الرياضية بإدارة مشتول

بناء النشء رياضيا وثقافيا ودينيا 

وتقدم برامج هادفة لجميع الفئات العمرية وتفتح أبوابها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتقدم كافة إمكانياتها لبناء النشء والشباب رياضيًا وثقافيًا وفنيًا ودينيًا.

تنظيم احتفالية لتكريم الامهات المثاليات 

وقام مركز شباب الحجاجية القديمة ومركز شباب سواده  تنظيم احتفالية لتكريم الأمهات ضمن احتفالات مراكز الشباب بعيد الأم تقديرا لدور الأم في المجتمع ومكانتها في القلوب وايضا بهدف اكتشاف الموهوبين في الرسم وتشجيعا لهم علي ممارسة كافة الأنشطة داخل مركز الشباب بمتابعة النشاط الرياضي بتلك المراكز. 

اكتشاف اللاعبين المتميزين 

وتم تنفيذ مسابقات تنس طاوله بين الشباب لحث الأعضاء على المشاركة في الأنشطة والبرامج واكتشاف اللاعبين المتميزين في لعبة تنس الطاولة. 

مبادرة للتوعية الدينية والأخلاقية بمركز شباب ناصر في الشرقية

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب

وجاء ذلك تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة وإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد حماد مدير عام الادارة العامة للشباب والسيد خليل معاون وكيل الوزارة للشباب وتحت إشراف محمد باسم مدير ادارة شباب فاقوس

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مراكز شباب مديرية الشباب والرياضة محافظة الشرقية يعض الفعاليات والانشطة محمد باسم مدير الادارة الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة مركز فاقوس شرق

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