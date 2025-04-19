ماذا قالت الخارجية الإيرانية قبيل انطلاق المحادثات مع أمريكا في روما؟

قالت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم السبت، إن طهران تدرك تمامًا تعقيدات المرحلة، لكنها تواصل تحركها على المسار الدبلوماسي بثقة وسجل حافل بخبرات الماضي، في إشارة إلى التحديات المحيطة بالعملية التفاوضية مع الولايات المتحدة التي تنطلق اليوم.

وكتب المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في تدوينة عبر منصة "إكس": "ندرك أن الطريق أمامنا ليس ممهدًا، لكننا نسير بخطى مدروسة، وبعينين مفتوحتين على الوقائع، وسجل حافل بخبرات الماضي".

وأضاف: "تُعقد الجولة الجديدة من المحادثات اليوم في مدينة روما التاريخية، بدعوة ورعاية من سلطنة عمان، التي تؤدي دورًا إيجابيًا في تسهيل الحوار".

وأكد بقائي أن إيران "أظهرت دائمًا، بحسن نية ونهج مسؤول، التزامها بالدبلوماسية كأسلوب حضاري لحل القضايا المعقدة، مع الحفاظ على المصالح العليا للشعب الإيراني".

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات قد عُقدت الأسبوع الماضي في العاصمة العُمانية مسقط، وجرت في أجواء وُصفت بـ الهادفة والبناءة، إذ تبادل الطرفان عبر وسطاء أفكارًا تتعلق بإحياء الاتفاق النووي، وسبل تخفيف التوتر الإقليمي.

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