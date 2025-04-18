السعودية تعلن موعد بدء السماح بدخول مكة للمقيمين

أكد الأمن العام السعودي، بدء تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مدينة مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل، وذلك بمنع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

الأمن العام السعودي يصدر قرارا بدخول مكة للمقيمين

وشدد الأمن العام السعودي، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، القاضية بإعادة المركبات، والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.

ونوه الأمن العام السعودي، بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج يتم إلكترونيًا عبر منصة "أبشر أفراد"و"بوابة مقيم"، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج (منصة تصريح).

تحذير من السعودية بشأن تأشيرات الحج

وكانت السلطات السعودية، أصدرت فى وقت سابق من اليوم، تحذيرا بشأن تأشيرات الحج لهذا العام، محذرة المخالفين من عدم الالتزام بالتعليمات.

وشدد وزارة الحج والعمرة السعودية، على وجوب حصول الراغبين في أداء فريضة الحج، على تصريح حج عبر منصة "نسك" بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج "منصة تصريح"، والالتزام بالأنظمة والتعليمات للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن وأداء حجهم بيسر وطمأنينة.

وشدد وزارة الحج السعودية، على أن التأشيرات بأنواعها كافة لا تخول حاملها أداء فريضة الحج ما عدا القادمين بتأشيرة الحج، مشيرة إلى أن محاولة أداء فريضة الحج دون تصريح يعد مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج.

وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر من عمليات النصب

وحذرت وزارة الحج والعمرة السعودية، من عمليات النصب والاحتيال والترويج لها من خلال إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة أو التقدم ببلاغ للسلطات في الدول كافة عن أي إعلانات وهمية ومضللة.

ونوّهت الحج والعمرة السعودية، بأن آخر موعد لمغادرة المعتمرين الحاصلين على تأشيرة العمرة هو يوم الثلاثاء الأول من شهر ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025، استعدادًا لموسم الحج.

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