الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السعودية تعلن موعد بدء السماح بدخول مكة للمقيمين

مكة المكرمة، فيتو
مكة المكرمة، فيتو

أكد الأمن العام السعودي، بدء تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مدينة مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل، وذلك بمنع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

 

الأمن العام السعودي يصدر قرارا بدخول مكة للمقيمين

وشدد الأمن العام السعودي، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، القاضية بإعادة المركبات، والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.

 

ونوه الأمن العام السعودي، بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج يتم إلكترونيًا عبر منصة "أبشر أفراد"و"بوابة مقيم"، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج (منصة تصريح).

 

تحذير من السعودية بشأن تأشيرات الحج

وكانت السلطات السعودية، أصدرت فى وقت سابق من اليوم، تحذيرا بشأن تأشيرات الحج لهذا العام، محذرة المخالفين من عدم الالتزام بالتعليمات.

وشدد وزارة الحج والعمرة السعودية، على وجوب حصول الراغبين في أداء فريضة الحج، على تصريح حج عبر منصة "نسك" بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج "منصة تصريح"، والالتزام بالأنظمة والتعليمات للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن وأداء حجهم بيسر وطمأنينة.

وشدد وزارة الحج السعودية، على أن التأشيرات بأنواعها كافة لا تخول حاملها أداء فريضة الحج ما عدا القادمين بتأشيرة الحج، مشيرة إلى أن محاولة أداء فريضة الحج دون تصريح يعد مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج.

 

وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر من عمليات النصب 

وحذرت وزارة الحج والعمرة السعودية، من عمليات النصب والاحتيال والترويج لها من خلال إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة أو التقدم ببلاغ للسلطات في الدول كافة عن أي إعلانات وهمية ومضللة.

ونوّهت الحج والعمرة السعودية، بأن آخر موعد لمغادرة المعتمرين الحاصلين على تأشيرة العمرة هو يوم الثلاثاء الأول من شهر ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025، استعدادًا لموسم الحج.

تعرف على كيفية أداء مناسك الحج وأنواعه في الإسلام

تحذير عاجل من وزارة الحج والعمرة للحجاج هذا العام

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمن العام السعودي مكة المكرمة العاصمة المقدسة تأشيرات الحج وزارة الحج والعمرة

مواد متعلقة

أمين الفتوى: يجوز أداء الحج والعمرة عن الغير بمقابل مادي بشرط

معنى الاستطاعة في الحج وهل تقتصر على الأمور المادية فقط؟، أمين الفتوى يوضح

الأوقاف: انعقاد دورة فقه الحج للأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج

موسم الحج 2025، تعرف على كيفية الطواف حول الكعبة وعدد مراته

ads

الأكثر قراءة

مالك شركة بلبن: أنا خدام الدولة واللي عايزاه هعمله بس أعرف إيه المشكلة (فيديو)

مصرع شقيقة البرادعي وزوجها في حادث سير

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم 18 أبريل 2025 (آخر تحديث)

وفاة أمريكية داخل مستشفى تجميل شهير بأكتوبر

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم الجمعة 18 أبريل 2025

بعد طلبه 73 مليون، مصدر في الزمالك يكشف قيمة راتب زيزو بالأرقام

حزب الله يرفض تسليم سلاحه للدولة اللبنانية

240 جنيها زيادة ، ارتفاع أسعار الجنيه الذهب (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 18/4/2025

كيلو السكر يسجل 32 جنيها في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 18- 04- 2025 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تحريف وصية الميت، تفسير الشيخ الشعراوي 107 من سورة المائدة (فيديو)

تفسير حلم الهروب من الأسد في المنام وعلاقته بالانتصار على العدو

تعرف على كيفية أداء مناسك الحج وأنواعه في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية