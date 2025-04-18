الجمعة 18 أبريل 2025
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خارج الحدود

تحذير عاجل من وزارة الحج والعمرة للحجاج هذا العام

الحج، فيتو
الحج، فيتو

 أكدت وزارة الحج والعمرة وجوب حصول الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام على تصريح حج عبر منصة نسك بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج "منصة تصريح" والالتزام بالأنظمة والتعليمات للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن وأداء حجهم بيسر وطمأنينة.

بيان هام من وزارة الحج والعمرة 

وشددت  وزارة الحج والعمرة في بيانها الصادر اليوم، على أن التأشيرات بأنواعها كافة لا تُخوّل حاملها أداء فريضة الحج ما عدا القادمين بتأشيرة الحج، مشيرة إلى أن محاولة أداء فريضة الحج دون تصريح يعد مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج.

بيان وزارة الحج والعمرة، فيتو 
بيان وزارة الحج والعمرة، فيتو 


وحذرت وزارة الحج والعمرة من عمليات النصب والاحتيال والترويج لها من خلال إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة أو التقدم ببلاغ للسلطات في الدول كافة عن أي إعلانات وهمية ومضللة.


ونوهت الوزارة بأن آخر موعد لمغادرة المعتمرين الحاصلين على تأشيرة العمرة هو يوم الثلاثاء الأول من شهر ذي القعدة 1446هـ الموافق (29 أبريل 2025)، استعدادًا لموسم الحج.

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وزارة الحج والعمرة الحج منصة تصريح الحج هذا العام

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