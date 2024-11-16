السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مد فترة سداد مقدمات حجز شركات السياحة لإقامة الحجاج بالمشاعر المقدسة

مناسك الحج
مناسك الحج

قررت غرفة شركات السياحة مد فترة سداد مقدمات حجز شركات السياحة للأراضي المخصصة لإقامة الحجاج بالمخيمات في المشاعر المقدسة بمنى وعرفات حتى يوم 19 نوفمبر الجاري بدلًا من يوم 15 من نفس الشهر.

ويستعد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اعتماد ضوابط الحج السياحي بعد صياغتها من اللجنة العليا للحج والعمرة، استعدادا لفتح الباب أمام شركات السياحة الراغبة في المشاركة في الموسم الجديد.

موعد ختام تسجيل أسماء الراغبين في المشاركة بقرعة الحج السياحي

وتختتم وزارة السياحة والآثار السماح لشركات السياحة تلقي طلبات الحج بمستوياته الثلاثة الاقتصادي والبري والخمس نجوم بنهاية شهر نوفمبر الجاري، استعدادا لإجراء القرعة واختيار الفائزين.

سداد الرسوم المحددة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة

 وقررت  وزارة السياحة والآثار السماح لشركات السياحة بتلقي طلبات الحج للشركات التي سددت الرسوم المحددة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة (الأرض) في منى وعرفات، حيث تقوم الشركة المسددة لتلك الرسوم برفع إيصال السداد إلى الوزارة  مرفقا به طلب الشركة لتنظيم الحج هذا العام وبعدها يحق للشركة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج بمستوياته الثلاثة.

 ونصحت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام بالتقدم مباشرة الى شركات السياحة وفروعها المنتشر بكافة المدن والمحافظات، وضرورة البعد عن السماسرة والوسطاء تجنبًا للتعرض  للنصب وضياع حقوقهم.

الاستعدادات لموسم الحج

 وبدأت الاستعدادات لموسم الحج بمطالبة الغرفة لأعضائها من شركات السياحة الراغبين في تنظيم الحج هذا العام بالسداد المبكر للرسوم المحددة لحجز الأرض بالمشاعر المقدسة لضمان تقديم أفضل خدمة للحجاج، كذلك لضمان سعي الغرفة والقطاع السياحي بأثره إلى تجنب أي سلبيات ظهرت بمواسم الحج الماضية، وقد خاطبت الغرفة شركاتها بطريقة سداد تلك الرسوم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

غرفة شركات السياحة شركات السياحة مني وعرفات الحج السياحى الحج قرعة الحج السياحي اللجنة العليا للحج والعمرة

مواد متعلقة

السياحة تحدد موعد ختام تلقي طلبات موسم الحج.. 225 ألف جنيه أقل سعر للبرامج.. و580 ألفا لنظام الـ 5 نجوم.. وزيادات مرتقبة بسبب أسعار تذاكر الطيران

الأوقاف: مكافأة مالية للإمام المثالي وإدراج اسمه ضمن مرافقي بعثة الحج

لو عايز تعمل المناسك، تعرف على رسوم جدية حجز برامج الحج السياحي

تفاصيل برامج الحج السياحي.. بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء الفريضة.. 60 ألف جنيه رسوم جدية حجز الـ 5 نجوم.. وتحذير من السماسرة والوسطاء

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

جريمة في حق الوطن، خبير اقتصادي يكشف سر الحصيلة الدولارية للمصدرين

مطالب دفاع فتوح خلال جلسة محاكمته بتهمة دهس أمين شرطة وتعاطي مخدرات (فيديو وصور)

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

آخر مستجدات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

الفراخ البيضاء تسجل 68 جنيهًا، انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

بمشاركة مصر، كل ما تريد معرفته عن قمة مجموعة العشرين المقبلة بالبرازيل

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

اعتراف في الوقت الضائع، بايدن: زوجتي كانت تريد إرسالي إلى الفضاء بسبب هفواتي (فيديو)

مصرع 10 أطفال حديثي الولادة وإصابة 16 آخرين في حريق بمستشفى بالهند (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

عودة قوية للأمطار، بيان تحذيري من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم السبت

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 15-11-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شخصان تمنى المشركون نزول القرآن عليهما بدلا من النبي، من هما؟

تفسير حلم السجود في المنام وعلاقته بالسلام الداخلي والروحانية العالية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads