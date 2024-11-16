مد فترة سداد مقدمات حجز شركات السياحة لإقامة الحجاج بالمشاعر المقدسة

قررت غرفة شركات السياحة مد فترة سداد مقدمات حجز شركات السياحة للأراضي المخصصة لإقامة الحجاج بالمخيمات في المشاعر المقدسة بمنى وعرفات حتى يوم 19 نوفمبر الجاري بدلًا من يوم 15 من نفس الشهر.

ويستعد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اعتماد ضوابط الحج السياحي بعد صياغتها من اللجنة العليا للحج والعمرة، استعدادا لفتح الباب أمام شركات السياحة الراغبة في المشاركة في الموسم الجديد.

موعد ختام تسجيل أسماء الراغبين في المشاركة بقرعة الحج السياحي

وتختتم وزارة السياحة والآثار السماح لشركات السياحة تلقي طلبات الحج بمستوياته الثلاثة الاقتصادي والبري والخمس نجوم بنهاية شهر نوفمبر الجاري، استعدادا لإجراء القرعة واختيار الفائزين.

سداد الرسوم المحددة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة

وقررت وزارة السياحة والآثار السماح لشركات السياحة بتلقي طلبات الحج للشركات التي سددت الرسوم المحددة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة (الأرض) في منى وعرفات، حيث تقوم الشركة المسددة لتلك الرسوم برفع إيصال السداد إلى الوزارة مرفقا به طلب الشركة لتنظيم الحج هذا العام وبعدها يحق للشركة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج بمستوياته الثلاثة.

ونصحت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام بالتقدم مباشرة الى شركات السياحة وفروعها المنتشر بكافة المدن والمحافظات، وضرورة البعد عن السماسرة والوسطاء تجنبًا للتعرض للنصب وضياع حقوقهم.

الاستعدادات لموسم الحج

وبدأت الاستعدادات لموسم الحج بمطالبة الغرفة لأعضائها من شركات السياحة الراغبين في تنظيم الحج هذا العام بالسداد المبكر للرسوم المحددة لحجز الأرض بالمشاعر المقدسة لضمان تقديم أفضل خدمة للحجاج، كذلك لضمان سعي الغرفة والقطاع السياحي بأثره إلى تجنب أي سلبيات ظهرت بمواسم الحج الماضية، وقد خاطبت الغرفة شركاتها بطريقة سداد تلك الرسوم.