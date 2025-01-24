الجمعة 24 يناير 2025
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خارج الحدود

مخالفة الذوق العام، تعرف على عقوبة أنغام وعبد المجيد عبد الله في القانون السعودي (فيديو)

أنغام وعبد المجيد
أنغام وعبد المجيد عبد الله، فيتو

قبلة أنغام، نشر الأمن العام السعودي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إكس"، اليوم، أن شرطة منطقة الرياض قررت استدعاء شخصين مخالفين للائحة المحافظة على الذوق العام في فعالية بمدينة الرياض.

الشرطة السعودية تستدعي أنغام والمطرب عبد المجيد عبد الله

وقال المتحدث الرسمي لـ شرطة منطقة الرياض، إنه إشارة إلى ما تم تداوله من محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام لشخصين في فعالية بمدينة الرياض، فإنه جارٍ استدعاؤهما وتطبيق اللائحة بحقهما، واستكمال الإجراءات النظامية.

 

وربط رواد موقع التواصل الاجتماعي بيان الشرطة السعودية، بمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع خلال الأيام الماضية، للفنان عبد المجيد عبد الله وهو يقبِّل المطربة أنغام قبلة عفوية، أثناء تواجدهما في مهرجان جوي أورد 2025 بشكل أثار جدلا كبيرا على السوشيال ميديا، واعتبرها البعض غير لائقة.

قانون الذوق العام في المملكة العربية السعودية

وقانون الذوق العام، تم تبنيه بالمملكة العربية السعودية في سبتمبر 2019، والذي يهدف إلى تنظيم السلوكيات العامة وضمان التزام المواطنين والمقيمين بالقيم الاجتماعية والأخلاقية التي تتماشى مع رؤية المملكة لعام 2030.

وقانون الذوق العام، هو مجموعة من القواعد التي وضعتها السلطات السعودية للحفاظ على الآداب العامة وتعزيز السلوكيات اللائقة في المجتمع. 

يشمل قانون الذوق العام، نظامًا من العقوبات واللوائح التي تركز على السلوكيات التي تتنافى مع القيم الاجتماعية، ويشمل معايير محددة لضمان التطبيق العادل والفعال لهذه القوانين. يهدف القانون إلى توعية المواطنين والمقيمين في المملكة بأهمية احترام القوانين والنظم الاجتماعية، ويعزز من قيم الاحترام والتعاون في الحياة العامة.

العقوبات المفروضة على مخالفات الذوق العام فى السعودية

تحدد العقوبات المفروضة على مخالفات الذوق العام بالمملكة العربية السعودية بناءً على نوع المخالفة وتكرارها. 

وتنص اللائحة على عقوبات مالية تبدأ من 50 ريالا سعوديا وتصل إلى 6000 ريال سعودي، وذلك تبعًا لنوعية المخالفة المرتكبة التي تخالف القانون، ويتم تطبيق العقوبات في حال ارتكاب الأفعال التي تُعد إخلالًا بقوانين الذوق العام، مع تحديد مبلغ العقوبة حسب تكرار المخالفة.

والقبلة في قانون الذوق العام تندرج تحت مخالفة "التصرفات التي تتضمن طبيعة جنسية" وعقوبتها في المرة الأولى غرامة 3000 ريال سعودي (حوالي 40 ألف جنيه مصري) وفي حال التكرار تصل لـ 6000 ريال.

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