عرض أمريكي لروسيا للتوصل لاتفاق سلام مع أوكرانيا

ذكرت وكالة بلومبرج في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مقترحات لحلفائها حول اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، يتضمن مسودة شروط لوقف القتال وتخفيف العقوبات على موسكو في حال تحقيق هدنة طويلة الأمد.

بلومبرج: واشنطن تعرض تخفيف العقوبات على روسيا ضمن مقترح سلام بشأن أوكرانيا

وأوضحت بلومبرج أن هذه الخطوة جاءت رغم تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الإدارة الأمريكية مستعدة للتراجع عن جهودها السلامية إذا لم يتم تحقيق تقدم سريع. بينما أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن تفاؤله بإمكانية إنهاء النزاع خلال كلمة له في روما اليوم أيضا.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أوروبيين قولهم: أنه تم عرض ملامح الخطة الأمريكية خلال اجتماع في باريس يوم الخميس، والذي حضره وفدان من أوكرانيا والولايات المتحدة وممثلون عن بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

وأكد المسؤولون الأمريكيون في باريس أنهم يسعون لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار في أوكرانيا خلال أسابيع.

ويتضمن المقترح الأمريكي عدة نقاط من بينها: تجميد النزاع فعليا مع بقاء الأراضي التي وصلت إليها القوات الروسية، تحت سيطرة موسكو وتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا في حال استمرار الهدنة ورفع طلب أوكرانيا الانضمام لحلف الناتو من جدول الأعمال.

وأوضح أحد المسؤولين أن الخطط التي تحتاج لمزيد من النقاش مع كييف، لن تشكل تسوية نهائية، وأن الحلفاء الأوروبيين لن يعترفوا بسيادة روسيا على الأراضي التي تسيطر عليها.

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