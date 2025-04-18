الإعداد للانتخابات الإسرائيلية تتزايد.. ونفتالي بينيت يقلب معادلات الكنيست

كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف ونشرت نتائجه اليوم الجمعة عن تحولات لافتة في خريطة المقاعد داخل الكنيست الإسرائيلي، مع استمرار تأثير نفتالي بينيت كعامل حاسم في موازين القوى البرلمانية.



وأُجري الاستطلاع يومي 16 و17 أبريل الجاري على عينة مكونة من 508 أشخاص فوق سن 18 عامًا، بنسبة خطأ تصل إلى 4.4%. وأظهرت نتائجه أن غياب بينيت عن الساحة السياسية يُبقي إسرائيل في حالة توازن حرج بين المعسكرات، فيما يعزز ظهوره فرص معسكر المعارضة في السيطرة على الكنيست، ويرفع من احتمالات تشكيل حكومة مستقرة دون الحاجة لتكرار الانتخابات.

تقدم وغياب.



شهد تكتل الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو تعزيزًا إضافيًا في موقعه، بعدما أظهرت نتائج الاستطلاع حصوله على مقعد إضافي، في ظل صعود لافت لحزب القوة اليهودية بزعامة إيتمار بن جفير الذي ارتفع رصيده إلى 11 مقعدًا.



وفي تفاصيل النتائج، حافظ حزب الليكود على صدارته بـ22 مقعدًا، بينما جاء كل من إسرائيل بيتنا والديموقراطيون في المرتبة الثانية بـ17 مقعدًا لكل منهما.

أما المعسكر الرسمي فحصل على 15 مقعدًا، تلاه حزب يش عتيد بـ11 مقعدًا، ثم حركة شاس بـ10 مقاعد، فيما نال يهدوت هتواره 7 مقاعد. وعلى صعيد الأحزاب العربية، حصل كل من تحالف الجبهة والتغيير والقائمة العربية الموحدة على 5 مقاعد لكل منهما.



بينما فشل كل من التجمع الوطني الديمقراطي والصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش في اجتياز نسبة الحسم، مما أضعف موقف معسكر نتنياهو الذي حصد 50 مقعدًا فقط، مقابل 60 مقعدًا لتحالف المعارضة (دون القوائم العربية) و10 مقاعد للأحزاب العربية.



تغيير المشهد

كشف الاستطلاع أن دخول نفتالي بينيت إلى السباق الانتخابي يعيد رسم الخريطة السياسية بصورة دراماتيكية، حيث حصد حزبه 29 مقعدًا، ما تسبب في تراجع حزب الليكود إلى 19 مقعدًا، وانخفاض تمثيل عدة أحزاب أخرى، أبرزها إسرائيل بيتنا الذي حصل على 10 مقاعد، والديموقراطيون بـ11 مقعدًا، ويش عتيد بـ8 مقاعد فقط.



وفي ظل هذا السيناريو الجديد، توزعت المقاعد على النحو الآتي: القوة اليهودية 10 مقاعد، حركة شاس 9 مقاعد، يهدوت هتواره 7 مقاعد، بينما حافظ كل من تحالف الجبهة والتغيير والقائمة العربية الموحدة على 5 مقاعد لكل منهما.



وأسفرت هذه التحولات عن تراجع تحالف نتنياهو إلى 45 مقعدًا، مقابل صعود المعارضة مع نفتالي بينيت إلى 65 مقعدًا، مع بقاء تمثيل القوائم العربية ثابتًا عند 10 مقاعد.



سيناريو مطروح

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن غياب شخصية وازنة مثل بينيت، إلى جانب إخفاق الصهيونية الدينية في عبور نسبة الحسم، يفتح الباب واسعًا أمام احتمال الذهاب إلى جولات انتخابية متكررة قبل تشكيل حكومة مستقرة.



معسكر نتنياهو يواجه صعوبات جدية في بناء ائتلاف حكومي موسع، بينما تبدو المعارضة، بوجود نفتالي بينيت، أقرب إلى حسم المعركة لصالحها دون الحاجة للاعتماد على دعم القوائم العربية.

موقف الجمهور من صفقة الأسرى.



في موازاة المشهد الانتخابي، تطرق الاستطلاع إلى موقف الشارع الإسرائيلي من صفقة تبادل الأسرى مع حماس، حيث أيد 62% إبرام صفقة شاملة تشمل وقف الحرب والانسحاب من غزة مقابل الإفراج عن الأسرى، فيما عارض 21% الفكرة، بينما لم يبد 17% رأيًا محددًا.



هذا المزاج الشعبي قد يؤثر بدوره على حملات الدعاية الانتخابية، خصوصًا وسط الانقسام داخل اليمين بين معسكرات تؤيد استمرار الحرب وتلك التي تميل نحو تسوية تضمن إنهاء القتال.



خلاصات وتحليل

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن الساحة السياسية الإسرائيلية مرشحة لمزيد من الاضطراب، مع استمرار هشاشة التحالفات القائمة وتزايد الحاجة إلى شخصيات توفيقية مثل نفتالي بينيت.

في ظل هذه المؤشرات، تبدو إسرائيل مقبلة على مفترق طرق سياسي حاسم قد يؤدي إما إلى استقرار مفاجئ أو إلى انزلاق جديد نحو أزمة سياسية ممتدة.

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