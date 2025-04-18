الجمعة 18 أبريل 2025
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إدارة التراث الحضاري بالشرقية تُنظم رحلة للطلاب الصم إلى منطقة آثار تل بسطا

إدارة التراث الحضارى
إدارة التراث الحضارى بالشرقية تُنظم رحلة للطلاب الصم

أكدت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضارى بالديوان العام بمحافظة الشرقية إنه احتفالا بـاليوم العالمى للتراث الذى يوافق ١٨ أبريل من كل عام وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومفتشى آثار منطقة تل بسطا تم تنظيم ندوة توعوية ورحلة تثقيفية وتعليمية وذلك  إلى منطقة آثار تل بسطا، حيث بدأت فعاليات البرنامج بمدرسة الأمل للصم بمدينة ديرب نجم وبلغ عدد الطلاب الحاضرين ١٠٠ طالب وطالبة  .

 

وأعرب طلاب المدرسة عن سعادتهم بهذا البرنامج وأنه بمثابة النداء والرسالة التى يريد كل أصم وأبكم إيصالها إلينا وأن الكلمات تعبر عن شعور كل أصم وأبكم يحاول الاندماج فى المجتمع كغيره فهم حقًا (قادرون باختلاف).

زيادة الوعى المجتمعى 

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري بمحافظة الشرقية  أن الهدف من تنفيذ البرامج  التوعوية زيادة الوعى المجتمعي بأهمية التعرف على الحضارات وخاصة المصرية وإثراء مفهوم التراث باعتباره أهم المقومات المعرفية

المهندس محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على الدور الذى توليه الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم عناصر فعالة ومشاركة فى نهضة الوطن ولهم كل الحقوق فى الرعاية والإهتمام 

"التراث الحضاري" بالشرقية تنظم ندوة توعوية ورحلة لطلاب المدارس

الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة 

وقال المحافظ إن مصر من أهم الدول التى يُشاد بها فى العمل الإجتماعى بوجه عام خاصة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم والإيمان التام بما لديهم من قدرات وإمكانيات إذا ما توافرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة.

 

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الدكتورة نرمين عوض الله مديرة ادارة التراث الحضارى محافظة الشرقية اليوم العالمى للتراث الحضارى اليوم 18 ابريل مديرية التربية والتعليم مفتشي اثار تل بسطة ندوة توعوية رحلة تثقيفية

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