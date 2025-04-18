إدارة التراث الحضاري بالشرقية تُنظم رحلة للطلاب الصم إلى منطقة آثار تل بسطا

أكدت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضارى بالديوان العام بمحافظة الشرقية إنه احتفالا بـاليوم العالمى للتراث الذى يوافق ١٨ أبريل من كل عام وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومفتشى آثار منطقة تل بسطا تم تنظيم ندوة توعوية ورحلة تثقيفية وتعليمية وذلك إلى منطقة آثار تل بسطا، حيث بدأت فعاليات البرنامج بمدرسة الأمل للصم بمدينة ديرب نجم وبلغ عدد الطلاب الحاضرين ١٠٠ طالب وطالبة .

وأعرب طلاب المدرسة عن سعادتهم بهذا البرنامج وأنه بمثابة النداء والرسالة التى يريد كل أصم وأبكم إيصالها إلينا وأن الكلمات تعبر عن شعور كل أصم وأبكم يحاول الاندماج فى المجتمع كغيره فهم حقًا (قادرون باختلاف).

زيادة الوعى المجتمعى

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري بمحافظة الشرقية أن الهدف من تنفيذ البرامج التوعوية زيادة الوعى المجتمعي بأهمية التعرف على الحضارات وخاصة المصرية وإثراء مفهوم التراث باعتباره أهم المقومات المعرفية

المهندس محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على الدور الذى توليه الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم عناصر فعالة ومشاركة فى نهضة الوطن ولهم كل الحقوق فى الرعاية والإهتمام

الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة

وقال المحافظ إن مصر من أهم الدول التى يُشاد بها فى العمل الإجتماعى بوجه عام خاصة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم والإيمان التام بما لديهم من قدرات وإمكانيات إذا ما توافرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.