الثلاثاء 11 مارس 2025
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ثقافة وفنون

حكايات المحروسة، ندوة بقصر الأمير طاز الأحد المقبل

الجهاز القومى للتنسيق
الجهاز القومى للتنسيق الحضارى

ينظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ندوة بعنوان "حكايات المحروسة"، وذلك يوم الأحد 16 مارس 2025 بقصر الأمير طاز، برئاسة المهندس الاستشاري محمد أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك في إطار جهود الجهاز للحفاظ على الهوية العمرانية وتعزيز الوعي الثقافي بالتراث المعماري المصري. 
 

حكايات المحروسة بقصر الأمير طاز

تأتي ندوة حكايات المحروسة فى الساعة التاسعة مساء بقصر الأمير طاز بحي الخليفة، ضمن سلسلة الفعاليات التي يقيمها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تسليط الضوء على ثراء التراث المعماري المصري، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الطابع العمراني المميز للقاهرة التاريخية.

ويشارك فيها نخبة من كبار المتخصصين في التاريخ والعمارة الإسلامية وهم: الدكتور محمد الكحلاوي، أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، ورئيس اتحاد الأثريين العرب، الدكتور أيمن فؤاد، المؤرخ والمفكر المصري المتخصص في التاريخ والحضارة العربية الإسلامية،ويدير الندوة الإعلامي الدكتور جمال الشاعر، الذي سيأخذ الحضور في رحلة تاريخية ممتعة عبر الزمن لاكتشاف "أسرار المحروسة" ومعالمها الفريدة. 

القاهرة التاريخية 

وتتناول ندوة حكايات المحروسة، الأهمية التاريخية والمعمارية للمآذن والقباب في مصر، ودورها في تشكيل الملامح البصرية للقاهرة التراثية، كما يقيم الجهاز القومى للتنسيق الحضارى على هامش الندوة، معرض فني يوثق تطور المآذن والقباب بعنوان "مآذن وقباب"، يستعرض تطور تصميم المآذن والقباب عبر العصور الإسلامية، بمشاركة نخبة من المصورين المبدعين المتخصصين في توثيق الأماكن التراثية والأثرية. 
ودعا الجهاز القومي للتنسيق الحضاري جميع المهتمين بالتراث والعمارة الإسلامية لحضور هذه الفعالية الثقافية الهامة، والمساهمة في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على الموروث العمراني لمصر.

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الجهاز القومى للتنسيق الحضارى المهندس محمد أبوسعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري القاهرة التاريخية حكايات المحروسة اتحاد الأثريين العرب قصر الامير طاز

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