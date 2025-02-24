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محافظات

توعية 150 طالبة بالشرقية بأهمية التراث المصري

التراث الحضارى بالشرقية,
التراث الحضارى بالشرقية, فيتو

أكدت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضارى بالديوان العام أنه تم تنظيم ندوة توعوية ورحلة تثقيفية وورشة عمل لطالبات مدرسة الثانوية الرياضية بنات بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية،

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150 طالبة شاركوا

 و ذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى ومفتشى آثار منطقة تل بسطا، حيث بلغ عدد الطلاب ١٥٠ طالبة وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه المحافظة برفع الوعى بتراثنا المصرى الأصيل وتنمية روح الهوية المصرية لديهم 

الاعتزاز بالوطنية واهمية المواقع الاثرية 

بالاضافة الى تعميق الاعتزاز بوطنيتهم وتوعيتهم بأهمية هذه المواقع الآثرية وإطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعماري التى تتم للحفاظ على الآثار.

زيادة الوعى المجتمعى 

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري أن الهدف من تنفيذ البرامج التوعوية زيادة الوعى المجتمعي بأهمية التعرف على الحضارات وخاصة المصرية وإثراء مفهوم التراث باعتباره أهم المقومات المعرفية.

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المهندس حازم الاشمونى 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة رفع الوعى الآثرى لدى طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية المختلفة لتعريفهم بعظمة آثار  

 

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الدكتورة نرمين عوض الله مديرة ادارة التراث الحضارى الديوان العام المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية ندوة توعوية رحلة تثقيفية

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