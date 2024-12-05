"التراث الحضاري" بالشرقية تنظم ندوة توعوية ورحلة لطلاب المدارس

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ضرورة رفع الوعى الأثرى لدى طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية المختلفة لتعريفهم بعظمة آثار بلادهم وبهدف الاستثمار في رأس المال البشري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية.

الدكتورة نرمين عوض الله مديرة التراث الحضارى

وأشارت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضاري بالديوان العام إلى أنه تم تنظيم ندوة توعوية وتثقيفية ورحلة إلى منطقة آثار تل بسطا لطلاب وطالبات مدرسة الشهيد ملازم أول حماده فهمى مباشر الثانوية المشتركة بمدينة القنايات، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومفتشى آثار منطقة تل بسطا، حيث بلغ عدد الطلاب المشاركين ١٠٠ طالب وطالبة وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه المحافظة برفع الوعى بتراثنا المصري الأصيل.

زيادة الوعي المجتمعي بالتعرف على الحضارات

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري أن الهدف من تنفيذ البرامج التوعوية زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التعرف على الحضارات وخاصة المصرية وإثراء مفهوم التراث باعتباره أهم المقومات المعرفية، وتنمية روح الهوية المصرية لدى أبنائنا الطلبة والطالبات والاعتزاز بوطنيتهم وتوعيتهم بأهمية هذه المواقع الآثرية وإطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعماري التى تتم للحفاظ على الآثار.

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