السبت 12 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

التنسيق الحضارى يشارك بالنسخة الثانية من مؤتمر مستقبل التراث بقبة الغوري (صور)

رئيس جهاز التنسيق
رئيس جهاز التنسيق الحضاري، فيتو

شارك الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، بفعاليات النسخة الثانية من مؤتمر مستقبل التراث رؤى وتحديات والذي تنظمه جامعة بنها، وذلك صباح اليوم السبت بقبة الغوري بحي الأزهر.

رئيس التنسيق الحضاري 

وأكد رئيس التنسيق الحضاري أهمية  المؤتمر الذي يعيد التفكير في التراث لدراسة سبل صونه والحفاظ عليه وإعادة صياغته بما يحقق استدامته وتحقيق أعلى عائد منه، حتى لا يكون مجرد مبان صامتة بل كيانات تدب فيها الروح والإبداع.

 

وأضاف: أهمية وضع خطط تستشرف مستقبل التراث والاستعانة بالابحاث العلمية القابلة للتنفيذ حتى نسبق الزمن بخطوة ونواجه المخاطر  والتحديات التي تحيط بتراثنا العريق.

وشدد على ضرورة الحفاظ على التراث المادي واللامادي، وذلك من خلال الجهود المتكاتفة لأجهزة الدولة في الحفاظ على التراث، ولذلك لابد من البحث عن مستقبل التراث والتحديات التي تواجهه  والحفاظ على قيمته المتفردة والعمل على استداماتها. 

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الجهاز القومى للتنسيق الحضارى رئيس التنسيق الحضاري التنسيق الحضاري قبة الغوري

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