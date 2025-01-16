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ثقافة وفنون

أحمد فؤاد هنو يناقش مع مدير عام الإيسيسكو دعم الثقافة الإبداعية والابتكار

وزير الثقافة يناقش
وزير الثقافة يناقش مع مدير عام الإيسيسكو دعم الثقافة الإبداع

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، بالسيد سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وذلك في ختام زيارته لمدينة الرباط بالمملكة المغربية، حيث شارك في اجتماع الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي. 

تناول اللقاء، الذي عُقد اليوم بمقر الإيسيسكو، مباحثات معمقة حول الصناعات الإبداعية ودعم الابتكار كعناصر أساسية لتعزيز التنمية الثقافية في العالم الإسلامي. وناقش الجانبان المؤشرات الثقافية التي أطلقتها الإيسيسكو لفهم أفضل للمشهد الثقافي في الدول الإسلامية، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة لتطوير العمل الثقافي بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة. 

كما تطرقت المحادثات إلى آفاق التعاون المشترك بين مصر والإيسيسكو لدعم المشاريع الثقافية والإبداعية، وإمكانية إطلاق برامج مشتركة في مجالات مثل الخط العربي والترويج للتراث الثقافي. 

 

وخلال اللقاء، استعرض السيد سالم بن محمد المالك رؤية الإيسيسكو الاستراتيجية التي تركز على تبني الإبداع والابتكار، وتعزيز دور الشباب والنساء في العمل الثقافي، وأشار إلى أن 40% من موظفي المنظمة تقل أعمارهم عن 35 عامًا، بينما تشغل النساء 50% من المناصب القيادية. 

 

تعزيز الثقافة الإبداعية

 

وأكد الطرفان أهمية تعزيز الثقافة الإبداعية ودعم الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة، مع التركيز على دور الثقافة كقوة ناعمة تُبرز التعددية والتنوع في التراث الحضاري للدول الأعضاء. 

 

وأشاد الدكتور أحمد فؤاد هنو بدور الإيسيسكو الرائد في دعم الإبداع الثقافي في العالم الإسلامي، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون لتعزيز الهوية الثقافية المتنوعة في إطار سياق حضاري وتاريخي شامل. 

 

وفي ختام اللقاء، اصطحب الدكتور المالك الوزير هنو والوفد المرافق له في جولة بمعرض ومتحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية الدولي، الذي يُعرض حاليًا بمقر الإيسيسكو.

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