مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن تطويع العلوم لخدمة التراث غدا

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابعين لقطاع التواصل الثقافي بالتعاون مع جامعة ريتسوميكان اليابانية، ندوة بعنوان: «يوم علوم التراث: تطويع العلوم لخدمة التراث الثقافي»، وذلك غدا الخميس، 20 فبراير 2025، من الساعة 9.30 صباحًا إلى 2.15 عصرًا، بقاعة الأوديتوريوم بالمدخل الرئيسي للمكتبة.



ويعرض المتحدثون ثمرة التعاون بين الباحثين المصريين واليابانيين من خبرات عملية متقدمة تُطبق لخدمة التراث الثقافي.

ويأتي ذلك في إطار تبادل المعرفة مع المتخصصين والباحثين في مجال التراث الثقافي والعلوم ذات الصلة لتحقيق التطوير المطلوب لسياسات ووسائل الحفاظ على التراث الثقافي المصري بشكل مستدام.



وخلال الندوة يتم عرض المشروعات التي قامت بها مكتبة الإسكندرية في مجال توثيق التراث وإتاحته للجمهور، ويتضمن ذلك افتتاح مشروع: "حائط معرفة بردية إيمي دوات"، (Wall of Knowledge: Amduat Papyrus)، وهو مشروع مشترك بين متحف الآثار ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي.

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