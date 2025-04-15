نعومة البشرة سر من أسرار جمالها وجمال صاحبتها، لأن نعومة البشرة تعنى أن البشرة صافية وخالية من العيوب وجميع المشكلات

وهذا لن يتحقق بدون العناية بالبشرة من حيث الترطيب اليومى والتغذية السليمة وشرب الماء الوفير وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة.

قناع طبيعي لنعومة البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي لنعومة البشرة وزيادة نضارتها.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة كبيرة من الزبادي (اللبن الرائب)

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري لأصحاب البشرة الدهنية)

ملعقة صغيرة من ماء الورد

طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي جميع المكونات في وعاء نظيف حتى تحصلي على خليط متجانس.

نظّفي وجهك جيدًا قبل وضع القناع.

طبّقي القناع على الوجه واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم مرري مكعب ثلج لغلق المسام.

كرري هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

اشربي كمية كافية من الماء يوميًا.

احرصي على النوم الجيد وتناول الأغذية الغنية بالفيتامينات.

استخدمي واقي الشمس لحماية بشرتك من الأشعة الضارة.

قناع طبيعي لنعومة البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.