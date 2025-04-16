الأربعاء 16 أبريل 2025
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صحة ومرأة

قناع الكركديه بوتكس طبيعي آمن وفعال وبأقل التكاليف

قناع الكركديه، فيتو
قناع الكركديه، فيتو

شد البشرة من الأمور التي تحرص عليها الفتيات بعد الأربعين لاخفاء الخطوط والتجاعيد بالبشرة التي تؤثر في مظهرها بشكل سلبي.

وشد البشرة يكون من خلال عمليات التجميل والحقن الشهير ولكنه مكلف وغير آمن، لذا تبحث الفتيات عن بدائل آمنة واقتصادية له.

 

قناع الكركديه بوتكس طبيعي للبشرة 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الكركديه بوتكس طبيعي آمن وفعال وبأقل التكاليف.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركديه (يمكن طحن الزهور المجففة).

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من الزبادي أو ماء الورد (حسب نوع بشرتك).

طريقة التحضير:

  • امزجي مسحوق الكركديه مع العسل وماء الورد أو الزبادي حتى يتكون لديكِ خليط متماسك.
  • ضعي القناع على وجهك النظيف واتركيه لمدة 15–20 دقيقة.
  • اشطفي وجهك بالماء الفاتر، ثم رطّبي البشرة.
  • استخدمي القناع مرة أو مرتين في الأسبوع.
  • اختبري القناع على جزء صغير من البشرة أولًا لتتأكدي من عدم وجود حساسية.
  • يمكن حفظ مسحوق الكركديه في علبة محكمة لاستخدامه لاحقًا في أقنعة أخرى.
قناع الكركدية بوتكس طبيعي 
قناع الكركديه بوتكس طبيعي 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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قناع طبيعي لنعومة البشرة وزيادة نضارتها

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قناع طبيعي يخلصك من التهابات البشرة

 

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