الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

يعرض بالمتحف المصري بالتحرير، تفاصيل اكتشاف القناع الجنائزي للملك بسوسنس الأول

القناع الجنائزي للملك
القناع الجنائزي للملك بسوسنس الأول

يعرض المتحف المصري بالتحرير قطعة أثرية فريدة للقناع الجنائزي للملك بسوسنس الأول الذي حكم مصر خلال الأسرة الحادية والعشرين (حوالي 1047-1001 قبل الميلاد).

القناع الجنائزي لبسوسنس الأول

ويعد القناع مصنوع من الذهب الخالص ومزين باللازورد ومعجون الزجاج، وتم اكتشاف القناع في عام 1940 من قبل عالم الآثار الفرنسي بيير مونتيه في مقبرة بسوسنس الأول في تانيس بالدلتا الشرقية، حيث كانت المقبرة سليمة نسبيًا ولم تتعرض للنهب، مما جعل اكتشافها حدثًا هامًا، على الرغم من أنه لم يحظ بنفس القدر من الاهتمام الذي حظي به اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية.

 

مراحل اكتشاف القناع الجنائزي لبسوسنس الأول

يصور القناع وجه الملك بملامح مثالية يرتدي غطاء الرأس الملكي المعروف باسم "النمس" (nemes)، والذي يعلوه ثعبان الكوبرا المقدس رمز الحماية الملكية، يتميز القناع بلحية مستعارة مضفرة، وهي رمز للمكانة الرفيعة، وتم ترصيع العيون والحواجب والأشرطة التي تثبت اللحية بمعجون زجاجي باللونين الأزرق والأبيض، والعيون نفسها مصنوعة من حجر أسود وأبيض، يبلغ ارتفاع القناع 48 سم وعرضه 38 سم. 
 

ويعتبر القناع تحفة فنية رائعة من عصر الأسرة الحادية والعشرين، ويظهر مهارة الحرفيين المصريين القدماء في صناعة الذهب والمجوهرات، كما يحمل القناع العديد من الرموز الدينية والملكية التي كانت مهمة في المعتقدات المصرية القديمة حول الحياة بعد الموت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري بالتحرير الملك بسوسنس الأول بسوسنس الأول القناع الجنائزي الملك بسوسنس الأول عالم الآثار الفرنسي بيير مونتيه مقبرة بسوسنس الأول تانيس

مواد متعلقة

المتحف المصري بالتحرير يكشف تفاصيل هريم الملك أمنمحات الثالث

المتحف المصري بالتحرير يستقبل وفدًا من ممثلي الدول العربية والأوروبية
ads

الأكثر قراءة

آخر ظهور للفنان سليمان عيد قبل وفاته المفاجئة (صور)

تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة الفنان سليمان عيد

ما السبب وراء وفاة الفنان سليمان عيد بشكل مفاجئ؟

قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لقادة قطر والكويت وإندونيسيا ورواندا والبرلمان العربي

وفاة الفنان سليمان عيد بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

ارتفاع جديد لأسعار الذهب صباح اليوم بعد خفض الفائدة بالبنك المركزي

موعد ومكان تشييع جثمان الفنان الراحل سليمان عيد

بعد وفاة سليمان عيد، أعراض وأسباب الهبوط الحاد في الدورة الدموية

خدمات

المزيد

158 الف جنيه أسعار شرائح الألومنيوم البارد اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025

أسعار السلك الألومنيوم 9 مم يسجل 150 ألف جنيه

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بسبب وصفة سم النحل.. نهاية غير متوقعة لطبيب الترندات جودة عواد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية فستان الزفاف في المنام وعلاقتها بحدوث خسارة مالية

المجددون.. ابن عطاء الله السكندري، عدو الصوفية الذي صار من أعلامها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية