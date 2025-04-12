المتحف المصري بالتحرير يكشف تفاصيل هريم الملك أمنمحات الثالث

أعلن المتحف المصري بالتحرير، عن تفاصيل قطعة آثرية تعد من أهم القطع الآثرية المعروضة ضمن مقتنيات المتحف، وهو هريم الملك أمنمحات الثالث، الذي حكم خلال عصر الدولة الوسطى (الأسرة الثانية عشر، حوالي 1860-1814 ق.م)، ويعرض بقاعة العرض المركزية بالمتحف.

هريم الملك أمنمحات الثالث مصنوع من الجرانيت الرمادي الداكن الصلب

وصنع هريم الملك أمنمحات الثالث من الجرانيت الرمادي الداكن الصلب، وتم العثور عليه عام 1900 في المجموعة الجنائزية الخاصة بالملك في منطقة دهشور بمحافظة الجيزة.

وتشير الكتابات المنقوشة عليه باللغة المصرية القديمة إلى اسم الملك "أمنمحات الثالث" وألقابه الملكية، وكان الهدف من صناعة هذا الهريم وضعه على القمة الهرمية لهرم الملك، وفي اللغة المصرية القديمة، يعرف الهريم باسم "بن-بن"، وهو مصطلح يحمل دلالة عميقة حيث يشير إلى قمة المسلة وكذلك إلى التل الأزلي الذي ظهر في مدينة عين شمس القديمة (إيونو)، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفكرة نشأة الكون وظهوره من هذا التل ذي الشكل الهرمي وفقًا للمعتقدات المصرية القديمة.

تصميم هريم الملك أمنمحات الثالث

وكان ملوك الدولتين القديمة والوسطى تبنوا تصميم أهراماتهم بهذا الشكل المحدد بهدف ضمان بعثهم في العالم الآخر بنفس الطريقة التي بدأ بها الكون، أما بالنسبة لنوع الحجر المستخدم في صناعة هذا الهُريم، فقد تم اكتشاف العديد من الآثار المصرية القديمة المصنوعة من نفس النوع من الجرانيت، الذي يتراوح لونه بين الداكن المائل للسواد والرمادي، وهو حجر متوفر بكثرة على سطح الأرض ولا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالنيازك أو الطاقات الخارجية كما يدعي البعض.

واستخدمت حضارات أخرى هذا الحجر، ولا يزال يُستخدم في البناء والزخرفة حتى يومنا هذا، ومع ذلك، فإن الحضارة المصرية القديمة أظهرت براعة فائقة في التعامل مع هذا الحجر الصلب وصقله بدقة عالية باستخدام أدوات بسيطة، مما نتج عنه أعمال فنية رائعة مثل التماثيل واللوحات التي تحمل الكتابات الهيروغليفية.

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