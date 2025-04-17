أخبار الفن اليوم: بهاء سلطان يطرح ألبومه الجديد "رسيني".. وتكريم طه دسوقي وعصام عمر بمهرجان الفضاءات المسرحية.. موعد الحفل العالمي لحميد الشاعري في السعودية
شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح المطرب بهاء سلطان أحدث ألبوماته.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
بهاء سلطان يفاجئ الجمهور بأشكال جديدة في أغاني ألبومه الجديد "رسيني" (فيديو)
فاجأ النجم بهاء سلطان الجمهور منذ قليل بطرحه لأحدث ألبوماته الغنائية والتي جاءت بعنوان “رسيني” وذلك على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.
خاف تكون حرام، الشاعر خالد تاج الدين يكشف سر تغيير اسم أغنية بهاء سلطان الجديدة
كشف الشاعر خالد تاج الدين عن سر تغيير اسم أغنية بهاء سلطان الجديدة من ألبوم “رسيني”، موضحا أنه تم تغيير الاسم من “الطيبين للطيبات” إلى الطيبين فقط.
حمادة هلال يقلق جمهوره بـ"مش مرتاح"
أثار الفنان حمادة هلال قلق متابعيه برسالة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.
تكريم طه دسوقي وعصام عمر بحفل ختام مهرجان الفضاءات المسرحية
كرمت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون كلًا من الفنانين عصام عمر وطه دسوقي منذ قليل خلال حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة دورة الدكتور أشرف زكي.
تعرف على موعد الحفل العالمي لحميد الشاعري في السعودية
يستعد الفنان حميد الشاعري للسفر إلى السعودية لإحياء حفل عالمي يوم 20 أبريل بمسابقات فورميلا 1، ويشاركه في الحفل هشام عباس ومصطفى قمر.
سلوى عثمان: مسلسل العطار والسبع بنات نقطة سوداء في مسيرتي الفنية (فيديو)
أثارت الفنانة سلوى عثمان الجدل بتصريحاتها الأخيرة حول مسلسل العطار والسبع بنات، حيث وصفته بـ “النقطة السوداء” بتاريخها الفني.
"الصفا الثانوية بنات" يحتل المركز الثالث في إيرادات ليلة أمس
يعرض حاليا فيلم الصفا الثانوية بنات، في دور العرض السينمائي ضمن منافسات أفلام عيد الفطر لعام 2025.
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يكشف لجنة تحكيم وأفلام مسابقتي "العربية والطلبة"
كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن لجنة تحكيم المسابقة العربية ومسابقة الطلبة والأفلام المشاركة في النسخة الحادية عشر المقرر إقامتها في الفترة من 27 أبريل وحتى 2 مايو المقبل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا