أخبار الفن اليوم: بهاء سلطان يطرح ألبومه الجديد "رسيني".. وتكريم طه دسوقي وعصام عمر بمهرجان الفضاءات المسرحية.. موعد الحفل العالمي لحميد الشاعري في السعودية

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح المطرب بهاء سلطان أحدث ألبوماته.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

فاجأ النجم بهاء سلطان الجمهور منذ قليل بطرحه لأحدث ألبوماته الغنائية والتي جاءت بعنوان “رسيني” وذلك على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

كشف الشاعر خالد تاج الدين عن سر تغيير اسم أغنية بهاء سلطان الجديدة من ألبوم “رسيني”، موضحا أنه تم تغيير الاسم من “الطيبين للطيبات” إلى الطيبين فقط.

أثار الفنان حمادة هلال قلق متابعيه برسالة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.





كرمت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون كلًا من الفنانين عصام عمر وطه دسوقي منذ قليل خلال حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة دورة الدكتور أشرف زكي.





يستعد الفنان حميد الشاعري للسفر إلى السعودية لإحياء حفل عالمي يوم 20 أبريل بمسابقات فورميلا 1، ويشاركه في الحفل هشام عباس ومصطفى قمر.





أثارت الفنانة سلوى عثمان الجدل بتصريحاتها الأخيرة حول مسلسل العطار والسبع بنات، حيث وصفته بـ “النقطة السوداء” بتاريخها الفني.





يعرض حاليا فيلم الصفا الثانوية بنات، في دور العرض السينمائي ضمن منافسات أفلام عيد الفطر لعام 2025.

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن لجنة تحكيم المسابقة العربية ومسابقة الطلبة والأفلام المشاركة في النسخة الحادية عشر المقرر إقامتها في الفترة من 27 أبريل وحتى 2 مايو المقبل.

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