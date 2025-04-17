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ثقافة وفنون

سلوى عثمان: مسلسل العطار والسبع بنات نقطة سوداء في مسيرتي الفنية (فيديو)

سلوي عثمان، فيتو
سلوي عثمان، فيتو

أثارت  الفنانة سلوى عثمان الجدل بتصريحاتها الأخيرة حول مسلسل العطار والسبع بنات، حيث وصفته بـ “النقطة السوداء” بتاريخها الفني. 

وقالت سلوي خلال حديثها مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامجها “صبايا الخير” إنها لم تقوم بأي دور خلال مسيرتها الفنية دون أن يلقي إعجابها ويكون على المستوى الفني الذي ترغب به، موضحة أن العمل الوحيد الذي تعتبره “نقطه سودة” في تاريخها هو مسلسل العطار والسبع بنات مع النجم القدير نور الشريف.

وأوضحت أن سبب رأيها هذا هو عدم وجود رؤية واضحة للدور، فقالت: “دخلت سألت الأستاذ مصطفي محرم الله يرحمه على الدور قال لي إن الدور مكتوب بالفعل ولكن بعد بدء التصوير اكتشفت أنه لا يوجد دور على الاطلاق، وكنت بدات التصوير فلا يمكن الانسحاب وقتها”.

وتابعت: “بالاضافة إلى أنه كانت توجد أشياء مكتوبة بالفعل ولكن لم يتم تنفيذها”، وأوضحت سلوى عثمان أن مشاركتها في هذا الدور تسبب في لوم المقربين منها على هذا الدور السيئ على حد وصفها.

وطالبت الفنانة سلوي عثمان الجمهور عند نقد أي أعمال سينمائية أو درامية ألا يستخدموا الفاظ بذيئة تصل إلى السب والقذف.

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