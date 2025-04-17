تعرف علي موعد الحفل العالمي لحميد الشاعري في السعودية

يستعد الفنان حميد الشاعري للسفر إلى السعودية لإحياء حفل عالمي يوم 20 أبريل بمسابقات فورميلا 1، ويشاركه في الحفل هشام عباس ومصطفى قمر.

ويعيش حميد الشاعري حالة من النشاط الفني، حيث انتهي يسجل مجموعة من الأغنيات الجديدة، كما انتهى من تسجيل أغنية بأحد الأفلام سيعلن عن تفاصيلها قريبا.

علي الجانب الاخر أعلن الفنان حميد الشاعري عن استعداده لطرح أغنية جديدة ستكون مفاجأة وتحمل اسم "من دخلتك علينا"، والتي يطرحها قريبا.

ونشر الشاعري صورة تجمعه مع صناع الأغنية عبر صفحاته للرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، وعلق: "من شمال الصورة مدير أعمالي طاهر فوزي، الشاعر الجميل تامر حسين، أسامة رشدي رئيس روتانا ايجيبت، الموزع الرائع توما، الملحن العسل مدين، انتظرونا قريبا جدا أغنية (من دخلتك علينا).

أغنية "من دخلتك علينا" تميل لطابع الأغاني المبهجة، وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما.

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