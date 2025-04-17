خاف تكون حرام، الشاعر خالد تاج الدين يكشف سر تغيير اسم أغنية بهاء سلطان الجديدة

كشف الشاعر خالد تاج الدين عن سر تغيير اسم أغنية بهاء سلطان الجديدة من ألبوم “رسيني”، موضحا أنه تم تغيير الاسم من “الطيبين للطيبات” إلى الطيبين فقط.

ألبوم بهاء سلطان الجديد

وقال خالد تاج الدين في تصريح خاص لـ"فيتو": "الأغنية في البداية كانت تحمل اسم "الطيبين للطيبات" وبعد الانتهاء من غنائها، طلب بهاء تغيير الاسم إلى “الطيبين” فقط لأنه شعر أنه حرام.

وتابع تاج الدين قائلا: “قولتله يا بهاء مش حرام ولا حاجة ما إحنا غنينا قبل كده «بسم الله الله أكبر»”.

وأضاف: "ولكن بهاء أصر على تغيير الاسم، ورضخت لمطلبه حفاظا على الود بيننا، خاصة أننا تعاونا سويا، في وقت سابق من خلال أغنيتي “العمر كله” و“شكر خاص” وهو رجل محترم علشان كدة غيرت له الكلمة".

وكان النجم بهاء سلطان قد فاجأ الجمهور منذ قليل بطرحه لأحدث ألبوماته الغنائية والتي جاءت بعنوان “رسيني” وذلك على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

ألبوم بهاء سلطان الجديد

وضم ألبوم بهاء سلطان 5 أغانٍ الأولى الأغنية الرئيسية للألبوم بعنوان "رسبني" وهي من كلمات تامر حسين ومن ألحان مدين وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، والأغنية الثانية بعنوان “مدالية المفاتيح” وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ومن ألحان عزيز الشافعي والأغنية الثالثة بعنوان اترموا وهي من كلمات أحمد عيسى ومن ألحان مدين

أما الأغنية الرابعة بعنوان “الطيبين” وهي من كلمات خالد تاج الدين ومن ألحان عزيز الشافعي والأغنية الخامسة والأخيرة جاءت بعنوان بتشوف فلان وهي من كلمات تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي.

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