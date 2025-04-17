تكريم طه دسوقي وعصام عمر بحفل ختام مهرجان الفضاءات المسرحية

كرمت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون كلًا من الفنانين عصام عمر وطه دسوقي منذ قليل خلال حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة دورة الدكتور أشرف زكي.

كما كرم المهرجان الفنانة سماء إبراهيم في حفل ختام المهرجان.

ووجه الدكتور محمود فؤاد صدقي مدير المهرجان الشكر الي الدكتورة غادة جبارة رئيسة مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة ورئيسة أكاديمية الفنون، على الجهد المبذول منها لخروج الدورة الأولى من المهرجان بهذا الشكل المشرف والمنظم والمشرف، ليكون المهرجان واحدا من أهم المهرجانات المسرحية على الساحة الفنية بشكل عام والمسرحية بشكل خاص.

وعبر الدكتور محمود فؤاد صدقي عن سعادته بأن تكون الدورة الأولى من المهرجان تحمل اسم الفنان الدكتور أشرف زكي، مشيرا إلى أن وجوده في حفل الافتتاح وتكريمه من قبل المهرجان ورئيسة أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة، أضاف بهجة وقيمة كبيرة للدورة الأولى وحفل الافتتاح.

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