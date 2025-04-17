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ثقافة وفنون

بهاء سلطان يفاجئ الجمهور بأشكال جديدة في أغاني ألبومه الجديد "رسيني" (فيديو)

بهاء سلطان، فيتو
بهاء سلطان، فيتو

فاجأ النجم بهاء سلطان الجمهور منذ قليل بطرحه لأحدث ألبوماته الغنائية والتي جاءت بعنوان “رسيني” وذلك على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

ألبوم بهاء سلطان الجديد

وضم ألبوم بهاء سلطان 5 أغانٍ الأولى الأغنية الرئيسية للألبوم بعنوان "رسبني" وهي من كلمات تامر حسين ومن ألحان مدين وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، والأغنية الثانية بعنوان “مدالية المفاتيح” وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ومن ألحان عزيز الشافعي والأغنية الثالثة بعنوان اترموا وهي من كلمات أحمد عيسى ومن ألحان مدين.

 

أما الأغنية الرابعة بعنوان “الطيبين” وهي من كلمات خالد تاج الدين ومن ألحان عزيز الشافعي والأغنية الخامسة والأخيرة جاءت بعنوان بتشوف فلان وهي من كلمات تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي.

أغنية بهاء سلطان  صاحبي يا صاحبي

وفي سياق آخر، كان المطرب بهاء سلطان قد حقق نجاحا كبيرا مؤخرا بأغنية “صاحبي يا صاحبي” من مسلسل “ولاد الشمس” بطولة الفنانين أحمد مالك وطه دسوقي، والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي. 

وكان الشاعر الغنائي خالد تاج الدين كشف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن تعاونه مع المطرب بهاء سلطان في أغنية جديدة تحمل عنوان “الطيبين”.  

ونشر خالد تاج الدين صورة من كواليس التحضير للأغنية مع بهاء سلطان، وعلق عليها قائلا: “قريبا الطيبين مع البوب بهاء سلطان.. وفي الصورة بقنع بهاء إن جملة (الطيبين للطيبات) ممكن تتغنى بس هو مقتنعش وغيرناها في الآخر”.

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