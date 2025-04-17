الخميس 17 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

حمادة هلال يقلق جمهوره بـ"مش مرتاح"

حمادة هلال
حمادة هلال

أثار الفنان  حمادة هلال قلق متابعيه برسالة  نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

 في هذا السياق كتب حمادة هلال:مش مرتاح، دون تعليق اخر أو تفسير منشوره.

 

 

علي الجانب الاخر كان  الفنان حماده هلال كشف  مؤخرًاعن تعرض والده لوعكة صحية، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وكتب حمادة هلال عبر حسابه على "فيس‏بوك": "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يا حليم يا رب أشفي أبويا".

حمادة هلال كنت أهلاوي

من ناحية أخرى قال الفنان حمادة هلال، إنه يتمنى تقديم جزء جديد من مسلسل المداح، فلم يكن هناك تفكير من البداية في تقديم أجزاء من العمل، لكن شركة إم بي سي طلبت تقديم ٥ أجزاء من العمل، على طريقة ألف ليلة وليلة.

وأضاف حمادة خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة، أنه يعتبر مسلسل المداح هو عمل مسلي وجميل، وهو مسلسل خارج الصندوق، لذلك تمسك به.

 

وأشار هلال أن المختلف في مسلسل المداح، هو تواجد نجوم جدد في العمل بجانب نجوم العمل الأساسيين، فهو يستمتع بالتمثيل في مسلسل المداح وتجسيد شخصية صابر، ولكن الجزء الخامس كان ممتعا له بطريقة خاصة لأنه جسد شخصيتين في العمل شخصية جادالله وشخصية المداح.

 

وأوضح حمادة هلال أن هناك نجوم أبدوا في تجسيد دور الشيطان خلال المسلسل، منهم؛ سهر الصايغ، وخالد الصاوي، وغادة عادل، وفتحي عبدالوهاب.

 

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الإعلامية سهير جودة التواصل الاجتماع الفنان حمادة هلال بموقع التواصل الاجتماعي خصيتين حمادة هلال

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