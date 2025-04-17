أخبار الرياضة اليوم: خسارة الأهلي وصعود الطلائع وسيراميكا بكأس عاصمة مصر.. الكاف يعاقب بيراميدز وصن داونز.. ميدو يرفض رحيل بيسيرو عن الزمالك ويوصي بهذا الأمر

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

فاز فريق فاركو على الأهلي 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، على استاد السلام ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس عاصمة مصر.

سجل عبد الرحمن العشري وعمرو ناصر هدفي فاركو في الدقيقتين 15 و17، بينما سجل محمد رضا هدف الأهلي في الدقيقة 68.

طلب أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، من حسين لبيب رئيس النادي، تأجيل الحكم على مستوى البرتغالي بيسيرو مع الفريق الأول رافضا رحيله بنهاية الموسم.

واستقر حسين لبيب، على توجيه الشكر لـ بيسيرو بنهاية الموسم الجاري لعدم الاقتناع بالمستوى الفني الذي يقدمه مع الفريق حتى الآن خاصة بعد توديع بطولتي الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر.

الأهلي، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني في بريتوريا، بجنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

انتهت مباراة فريق المصري البورسعيدي ضد نظيره فريق غزل المحلة بالتعادل السلبي، بالجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الرابعة من بطولة كأس الرابطة (كأس عاصمة مصر).

وبهذه النتيجة يودع الفريقان منافسات كأس عاصمة مصر، ويصعد عن هذه المجموعة فريقي البنك الأهلي وسيراميكا للدور ربع النهائي.

تأهل فريق سيراميكا كليوباترا إلى ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على زد إف سي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة، كأس عاصمة مصر.

كأس عاصمة مصر، فاز فريق طلائع الجيش على نظيره إنبي بهدف دون رد باستاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عقوبات كبيرة على فريقي بيراميدز والجيش الملكي المغربي، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تم إدانة نادي بيراميدز بسوء السلوك وانتهاك قواعد الملاعب بفشله في تنظيم عملية التذاكر والسيطرة على الجماهير في مباراته ضد الجيش الملكي المغربي.

قررت لجنة التأديب في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الخميس، معاقبة نادي الترجي التونسي بغرامة مالية بقيمة 150 ألف دولار، بسبب أحداث مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي شهدت أحداث عنف بين جماهير الترجي وصن داونز الجنوب أفريقي.

نفى مصدر في الزمالك، ما تردد بشأن أن مستحقات أحمد سيد زيزو لدى الزمالك تتجاوز الـ 70 مليون جنيه.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية بأن زيزو طلب من الزمالك الحصول على مستحقاته المتأخرة والتي تتجاوز 70 مليون جنيه خلال 15 يوما تمهيدا لفسخ عقده.

فاز فريق الهلال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام الخليج في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز هدف الهلال الأول سالم الدوسري في الدقيقة 26، وأضاف الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 84، وأحرز الهدف الثالث ميتروفيتش في الدقيقة 88.

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