فاركو يفوز على الأهلي 2-1 ويودعان كأس عاصمة مصر (صور)

فاز فريق فاركو على الأهلي 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، على استاد السلام ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس عاصمة مصر.

سجل عبد الرحمن العشري وعمرو ناصر هدفي فاركو في الدقيقتين 15 و17، بينما سجل محمد رضا هدف الأهلي في الدقيقة 68.

تشكيل الأهلي ضد فاركو

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - معاذ عطية - معتز محمد - علي معلول.

خط الوسط: فارس الشافعي - يوسف عفيفي - هشام مصطفى - محمد عاطف - عمر الساعي.

الهجوم: محمد رأفت.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر كامل - إسلام عبد الله- طارق فوزي- محمد رضا - آدم سمير - أحمد عزت - سيف أيمن - حسام عادل - سمير محمد.

تشكيل فاركو أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: وليد مصطفى - أحمد عوض – أحمد جمال – محمد أيمن.

خط الوسط: سيف العجوز – خليل حجي - مازن عادل – أحمد محمد - عبد الرحمن العشري.

خط الهجوم: عمرو ناصر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: فارس السيد – عمر رضا – محمد عز – سيف رفيق – محمود فرحات – باباكار نداي – عزمي غوما – محمد فخري – أحمد فؤاد.

ترتيب مجموعة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

1- طلائع الجيش 7 نقاط

2- إنبي 6 نقاط

3- فاركو 4 نقاط

4- الأهلي بدون نقاط

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