مباراة بدون جمهور، الكاف يفرض عقوبات على بيراميدز والجيش الملكي

وقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عقوبات كبيرة على فريقي بيراميدز والجيش الملكي المغربي، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

عقوبات بيراميدز والجيش الملكي

تم إدانة نادي بيراميدز بسوء السلوك وانتهاك قواعد الملاعب بفشله في تنظيم عملية التذاكر والسيطرة على الجماهير في مباراته ضد الجيش الملكي المغربي، وتغريم النادي 15 ألف دولار.

أما نادي الجيش الملكي المغربي، أُدين بسوء السلوك والفشل في تنظيم التأمين بالشكل اللازم واستخدام أقلام الليزر ضد بيراميدز، وتم تغريمه 20 ألف دولار، وحرمانه من الجماهير لمدة مباراة مع وقف التنفيذ لمدة عام.

كاف يُعاقب الترجي وصن داونز

قررت لجنة التأديب في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الخميس، معاقبة نادي الترجي التونسي بغرامة مالية بقيمة 150 ألف دولار، بسبب أحداث مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي شهدت أحداث عنف بين جماهير الترجي وصن داونز الجنوب أفريقي.

كما قرر الاتحاد الأفريقي الكاف، توقيع عقوبة قدرها 100 ألف دولار ضد نادي صن داونز.

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