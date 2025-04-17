الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مباراة بدون جمهور، الكاف يفرض عقوبات على بيراميدز والجيش الملكي

بيراميدز والجيش الملكي،
بيراميدز والجيش الملكي، فيتو

وقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عقوبات كبيرة على فريقي بيراميدز والجيش الملكي المغربي، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

عقوبات بيراميدز والجيش الملكي

تم إدانة نادي بيراميدز بسوء السلوك وانتهاك قواعد الملاعب بفشله في تنظيم عملية التذاكر والسيطرة على الجماهير في مباراته ضد الجيش الملكي المغربي، وتغريم النادي 15 ألف دولار.

أما نادي الجيش الملكي المغربي، أُدين بسوء السلوك والفشل في تنظيم التأمين بالشكل اللازم واستخدام أقلام الليزر ضد بيراميدز، وتم تغريمه 20 ألف دولار، وحرمانه من الجماهير لمدة مباراة مع وقف التنفيذ لمدة عام.

كاف يُعاقب الترجي وصن داونز

قررت لجنة التأديب في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الخميس، معاقبة نادي الترجي التونسي بغرامة مالية بقيمة 150 ألف دولار، بسبب أحداث مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي شهدت أحداث عنف بين جماهير الترجي وصن داونز الجنوب أفريقي.

كما قرر الاتحاد الأفريقي الكاف، توقيع عقوبة قدرها 100 ألف دولار ضد نادي صن داونز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز كاف الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا الاتحاد الافريقي لكرة القدم

مواد متعلقة

الكاف يُعاقب صن داونز قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

بعثة بيراميدز تتجه لخوض أول مران في جوهانسبرج استعدادا لمباراة أورلاندو (صور)

"كاف" يمنح الفرق الأفريقية المشاركة بكأس العالم للأندية مكافأة إضافية

الأمن المغربي يحتجز لاعبي بيراميدز بالملعب الشرفي بعد نهاية مباراة الجيش الملكي
ads

الأكثر قراءة

مصير شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2.25%

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بعد قرار المركزي بخفض سعر الفائدة

البنوك تراجع أسعار الفائدة على شهادات الادخار خلال ساعات

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2.25% في ثاني اجتماعات 2025

تسلل من السور، مراهق يهتك عرض تلميذة داخل مدرسة بعزبة النخل

خبير اقتصادي يكشف تداعيات قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 2.25% (فيديو)

احتجاز رئيس، إسرائيل تمنع محمود عباس من مغادرة رام الله لزيارة سوريا

هزة في سوق الذهب، تراجع كبير بالأسعار قبل اجتماع المركزي بساعات

خدمات

المزيد

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر السكر،32 جنيها أقل سعر لكيلو السكر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

حالات لا يجوز فيها للزوجة طلب التمكين من مسكن الزوجية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بتحسن الوضع المادى

معنى يبلس، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 12 من سورة الروم (فيديو)

رئيس دينية الشيوخ: حب الشعب المصري لآل البيت يتفق مع صحيح الدين

المزيد
الجريدة الرسمية