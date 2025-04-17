الكاف يُعاقب صن داونز قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

قررت لجنة التأديب في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الخميس، معاقبة نادي الترجي التونسي بغرامة مالية بقيمة 150 ألف دولار، بسبب أحداث مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي شهدت أحداث عنف بين جماهير الترجي وصن داونز الجنوب أفريقي.

كما قرر الاتحاد الأفريقي الكاف، توقيع عقوبة قدرها 100 ألف دولار ضد نادي صن داونز.

الأهلي يستعد لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني في بريتوريا، بجنوب إفريقيا، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ مران الأهلي في الثالثة عصر اليوم على ملعب تاكس، الذي يبعد حوالي ربع ساعة عن فندق الإقامة، حيث أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية.

كما شارك وسام أبو علي، مهاجم الفريق في مران الأهلي الجماعي، وذلك بعد تعافي اللاعب من آلام العضلة الضامة، بينما قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس.

وعادت بعثة النادي الأهلي إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقي عقب انتهاء مران الفريق.

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