سيراميكا يفوز على زد برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

تأهل فريق سيراميكا كليوباترا إلى ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على زد إف سي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة، كأس عاصمة مصر.

وسجل رباعية فريق سيراميكا كليوباترا كل من: محمد رضا بوبو وزلاكة وإبراهيم محمد وأحمد بلحاج في الدقائق 4 و15 و22 و83.

بينما جاء هدف زد الوحيد عن طريق أحمد بلحاج لاعب سيراميكا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 49.

وأضاع شادي حسين لاع زد ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وتلقي رشيد أحمد لاعب زد بطاقة حمراء في الدقيقة 77، كما تعرض أحمد هاني لاعب سيراميكا هو الآخر للطرد بعد حصوله علي البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 56.

تشكيل زد أمام سيراميكا في كأس عاصمة مصر

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام زد في كأس عاصمة مصر

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - محمود زلاكة - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - يوسف عفيفي- سعد سمير - چاستيس آرثر- محمد عادل - محمد رضا - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

ترتيب المجموعة الثانية

ويحتل فريق البنك الأهلي في المركز الأول بالمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، ويأتي سيراميكا ثانيا برصيد 7 نقاط، ثم يأتي غزل المحلة ثالثا برصيد 5 نقاط، والمصري في المركز الرابع بـ4 نقاط، وأخيرا زد بنقطة واحدة.

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