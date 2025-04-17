الخميس 17 أبريل 2025
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رياضة

الزمالك نافيا خبر الـ70 مليون: مستحقات زيزو لا تتجاوز 9 ملايين جنيه

زيزو
زيزو

نفى مصدر في الزمالك، ما تردد بشأن أن مستحقات أحمد سيد زيزو لدى الزمالك تتجاوز الـ 70 مليون جنيه.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية بأن زيزو طلب من الزمالك الحصول على مستحقاته المتأخرة والتي تتجاوز 70 مليون جنيه خلال 15 يوما تمهيدا لفسخ عقده.

أحمد سيد زيزو

وقال المصدر إن المبلغ المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن مستحقات زيزو المتأخرة لدى الزمالك تتجاوز الـ 70 مليون، هو كلام عار تماما من الصحة.

وواصل المصدر: مستحقات زيزو المتأخرة لدى نادي الزمالك 9 ملايين جنيه تقريبا فقط وليس 70 مليون.

الزمالك يعلن موعد التحقيق مع زيزو في بيان رسمي

وكان نادي الزمالك، قد أعلن في بيان رسمي إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لإخطاره بالتغيب عن الحضور للنادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب.

ويأتي ذلك في أول تحرك رسمي من نادي الزمالك بشأن موقفه تجاه أحمد مصطفي محمد سيد "زيزو" لاعب الفريق.

وتضمن بيان الزمالك إخطار اللاعب بخطاب مسجل بعلم الوصول بموعد استدعائه للتحقيق معه يوم السبت المقبل في مقر النادي.

وفي نفس الإطار، أرسل نادي الزمالك خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات رغم استمرار عقده حتى نهاية الموسم الجاري، وشدد الزمالك على أن هذا الغياب يعد مخالفًا لبنود عقده مع النادي، كما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة المعمول بها داخليًا وخارجيًا. 

 

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