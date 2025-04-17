طلائع الجيش يفوز على إنبي ويتأهلان لربع نهائي كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، فاز فريق طلائع الجيش على نظيره إنبي بهدف دون رد باستاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة طلائع الجيش وإنبي

أحرز هدف طلائع الجيش والمباراة الوحيد أحمد علاء في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 7 نقاط تأهل بهم إلى الدور ربع النهائي من كأس عاصمة مصر متصدرا قمة مجموعته الثالثة يليه إنبي وصيفا برصيد 6 نقاط، ليصعد الفريقان إلى ربع النهائي.

تشكيل إنبي أمام طلائع الجيش

ترتيب المجموعة الثالثة

ويتصدر طلائع الجيش ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، يليه انبي 6 نقاط، ثم فاركو 4 نقاط، والأهلي دون نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.