المصري وغزل المحلة يتعادلان سلبيًا ويودعان كأس عاصمة مصر

انتهت مباراة فريق المصري البورسعيدي ضد نظيره فريق غزل المحلة بالتعادل السلبي، بالجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الرابعة من بطولة كأس الرابطة (كأس عاصمة مصر).

وبهذه النتيجة يودع الفريقان منافسات كأس عاصمة مصر، ويصعد عن هذه المجموعة فريقي البنك الأهلي وسيراميكا للدور ربع النهائي.

تشكيل المصري لمباراة غزل المحلة

محمود جاد لحراسة المرمى

أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر.

محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط..

ميدو جابر، أحمد علي عامر، حسين فيصل كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

البدلاء: محمد شحاتة، كريم العراقي، حسن علي، سامادو أتدجيكو، أمادو با، يوسف الجوهري، كريم بامبو، أحمد القرموطي، ليستويل أمانكونا

تشكيل غزل المحلة أمام المصري

ترتيب مجموعة غزل المحلة والمصري في كأس عاصمة مصر

1- البنك الأهلي 8 نقاط

2- سيراميكا 7 نقاط

3- غزل المحلة 5 نقاط

4- المصري 4 نقاط

5- زد نقطة واحدة

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