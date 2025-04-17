الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المصري وغزل المحلة يتعادلان سلبيًا ويودعان كأس عاصمة مصر

المصري وغزل المحلة،
المصري وغزل المحلة، فيتو

انتهت مباراة فريق المصري البورسعيدي ضد نظيره فريق غزل المحلة بالتعادل السلبي، بالجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الرابعة من بطولة كأس الرابطة (كأس عاصمة مصر).

وبهذه النتيجة يودع الفريقان منافسات كأس عاصمة مصر، ويصعد عن هذه المجموعة فريقي البنك الأهلي وسيراميكا للدور ربع النهائي.

تشكيل المصري لمباراة غزل المحلة 

محمود جاد لحراسة المرمى

أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر.

محمود حمادة،  محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط..

ميدو جابر، أحمد علي عامر، حسين فيصل كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

البدلاء: محمد شحاتة، كريم العراقي، حسن علي، سامادو أتدجيكو، أمادو با،  يوسف الجوهري، كريم بامبو، أحمد القرموطي،  ليستويل أمانكونا

تشكيل غزل المحلة أمام المصري

 

ترتيب مجموعة غزل المحلة والمصري في كأس عاصمة مصر

1- البنك الأهلي 8 نقاط

2- سيراميكا 7 نقاط

3- غزل المحلة 5 نقاط

4- المصري 4 نقاط 

5- زد نقطة واحدة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس عاصمة مصر المصري البورسعيدي غزل المحلة المصري سيراميكا البنك الاهلي

مواد متعلقة

كأس عاصمة مصر، زد يتأخر أمام سيراميكا بثلاثية في الشوط الأول

كأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين المصري وغزل المحلة في الشوط الأول

الأهلي بدون نقاط، ترتيب مجموعة الأحمر في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من فاركو

طلائع الجيش يفوز على إنبي ويتأهلان لربع نهائي كأس عاصمة مصر

ads

الأكثر قراءة

مصير شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2.25%

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بعد قرار المركزي بخفض سعر الفائدة

البنوك تراجع أسعار الفائدة على شهادات الادخار خلال ساعات

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2.25% في ثاني اجتماعات 2025

تسلل من السور، مراهق يهتك عرض تلميذة داخل مدرسة بعزبة النخل

خبير اقتصادي يكشف تداعيات قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 2.25% (فيديو)

احتجاز رئيس، إسرائيل تمنع محمود عباس من مغادرة رام الله لزيارة سوريا

هزة في سوق الذهب، تراجع كبير بالأسعار قبل اجتماع المركزي بساعات

خدمات

المزيد

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر السكر،32 جنيها أقل سعر لكيلو السكر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

حالات لا يجوز فيها للزوجة طلب التمكين من مسكن الزوجية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بتحسن الوضع المادى

معنى يبلس، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 12 من سورة الروم (فيديو)

رئيس دينية الشيوخ: حب الشعب المصري لآل البيت يتفق مع صحيح الدين

المزيد
الجريدة الرسمية