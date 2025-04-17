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رياضة

ميدو يرفض رحيل بيسيرو عن الزمالك ويوصي بهذا الأمر

بيسيرو، فيتو
بيسيرو، فيتو

طلب أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، من حسين لبيب رئيس النادي، تأجيل الحكم على مستوى البرتغالي بيسيرو مع الفريق الأول رافضا رحيله بنهاية الموسم.

ميدو يرفض رحيل بيسيرو 

واستقر حسين لبيب، على توجيه الشكر لـ بيسيرو بنهاية الموسم الجاري لعدم الاقتناع بالمستوى الفني الذي يقدمه مع الفريق حتى الآن خاصة بعد توديع بطولتي الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر.

وقال مصدر في الزمالك إن ميدو يرفض فكرة رحيل بيسيرو عن الزمالك مبررا أنه لم يحصل على فرصته كاملة ولم ينتهي الموسم بعد للحكم على مستواه الفني.

وواصل: وأوصى ميدو بالحكم على بيسيرو بعد نهاية الموسم وليس الآن خاصة أن الفريق مستمر في المنافسة في بطولة الدوري وكأس مصر.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الخميس 1 مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصري الممتاز. 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز 

ويواجه الزمالك نظيره المصري يوم الخميس 1 مايو المقبل في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة. 

بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فيتو 
بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فيتو 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة. 

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 34 نقطة. 

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