إطلاق نار في جامعة ولاية فلوريدا ونقل 4 أشخاص إلى المستشفى

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء يوم الخميس، بأنه تم نقل 4 أشخاص على الأقل إلى المستشفى عقب إطلاق نار في جامعة ولاية فلوريدا.

نقل أربعة أشخاص على الأقل إلى المستشفى عقب إطلاق نار في جامعة ولاية فلوريدا



وذكرت شبكة "CNN" الأمريكية أنه تم القبض على مشتبه به بعد إطلاق النار في جامعة فلوريدا.

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