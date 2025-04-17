بعد مطالبتهما بمنع المساعدات عن غزة، حماس تدعو محكمة الجنايات الدولية لملاحقة كاتس وبن غفير

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلى كاتس، بأن مَنْع حكومته الفاشية المساعدات الإنسانية عن غزة هو أحد أدوات الضغط، وإقرار علني متجدد بارتكاب جريمة حرب، بإعلان استخدام التجويع كسلاح، وحرمان المدنيين الأبرياء من المواد الأساسية للحياة، من غذاء ودواء وماء ووقود، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.

عدم إدخال المساعدات إلى القطاع

وقالت الحركة في بيان لها اليوم: "كما يُضاف تصريح الوزير الإرهابي بن غفير الذي يدعو فيه إلى عدم إدخال "حتى جرام واحد" من المساعدات إلى القطاع، إلى تصريحات ومواقف عدّة صادرة عن هذه الطغمة الفاشية الصهيونية، والتي تواصل تحديها لكل القوانين والأعراف، وإعلان نيّتها الواضحة في استمرار هذه الإبادة الوحشية".

حماس تجدد مطالباتها للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف جريمة التجويع

وأضافت: من المؤسف أن تمر هذه التصريحات الإجرامية دون أن تجد موقفًا واضحًا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وكذلك الهيئات القضائية الدولية لإدانتها، وجلب أصحابها للمحاسبة.

كما جددت حماس مطالباتها للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف جريمة التجويع والحصار المفروضة على القطاع، داعية محكمة الجنايات الدولية بملاحقة الإرهابيين الصهاينة، كاتس وبن غفير، وكل قادة الاحتلال، ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية ضد الإنسانية.

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