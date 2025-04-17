الخميس 17 أبريل 2025
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خارج الحدود

بعد لقائه المباشر مع مسؤولي حماس، ترامب يصفع إسرائيل ويعيد آدم بولر لمهامه

آدم بولر، فيتو
آدم بولر، فيتو

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام مستشاره آدم بولر مبعوثا خاص لشؤون الرهائن، وفقا لإشعار أرسل إلى الكونجرس في 4 أبريل الجاري واطلع عليه موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

ووفقا للمهام الموكلة إليه، سينسق بولر بين الوكالات بشأن قضايا الرهائن، وسيرفع تقاريره إلى ترامب ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وكان بولر واجه عاصفة سياسية في مارس الماضي، بعد أن التقى مباشرة مسؤولين من حركة حماس، مما جعله أول مسؤول أمريكي يفعل ذلك على الإطلاق.

ورغم موافقة ترامب على هذه المحادثات، فإنها أثارت غضب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذين ناقش بعضهم الأمر بشكل خاص مع البيت الأبيض.

كما أشعلت لقاءاته مع حماس موجة غضب في إسرائيل، التي قالت إن هذه الاجتماعات أجريت من دون علمها.

وكان بولر تفاوض مع الحركة من أجل الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي الأمريكي المحتجز في قطاع غزة إيدان ألكسندر، مع جثث 4 رهائن آخرين.

يشار إلى أن التعيين الجديد مؤقت ولا يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.

وفي منتصف مارس الماضي، أعلن البيت الأبيض أن إدارة ترامب سحبت ترشيح بولر لمنصب المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن.

ومن وقتها واصل بولر عمله تحت مسمى "موظف حكومي خاص"، وهو منصب لا يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان: "سيواصل آدم بولر العمل مع الرئيس ترامب كموظف حكومي خاص يركز على المفاوضات المتعلقة بالرهائن".

وأضافت:"لعب آدم دورا حاسما في التفاوض على عودة مارك فوجل من روسيا، وسيواصل هذا العمل المهم لإعادة الأفراد المحتجزين بصورة غير قانونية في أنحاء العالم إلى ديارهم".

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