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خارج الحدود

استشهاد 23 فلسطينيًا بينهم 12 طفلًا في خيام للنازحين بغارات جيش الاحتلال

خيام المنازحين، فيتو
خيام المنازحين، فيتو

ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن 23 شخصا بينهم 16 طفلا اُستشهدوا في غارات لجيش الاحتلال على خيام تؤوي نازحين في قطاع غزة منذ ليلة أمس.

استشهاد قائد كتيبة الشجاعية التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي استشهاد قائد كتيبة الشجاعية التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس محمد العجلة بعد أن تمت تصفية سلفه الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، استشهاد حمزة وائل محمد عسفة قائد خلية نخبة في كتيبة دير البلح.

وتحت عنوان انتهاء الحساب؛ قال أدرعي عبر منصة “إكس” إن جيش الاحتلال والشاباك قضيا على قائد خلية نخبة شارك في معركة طوفان الأقصى وبعد ذلك في شارك مراسم إطلاق سراح أسرى الاحتلال.

 مراسم إطلاق سراح المخطوفين المحررين

وأضاف أن عناصر جيش الاحتلال والشاباك هاجموا قبل نحو أسبوعين في منطقة وسط قطاع غزة، حيث قتلا حمزة وائل محمد عسفة قائد خلية نخبة في كتيبة دير البلح الحمساوية والذي اقتحم الحدود وشارك في معركة السابع من أكتوبر "طوفان الأقصى”.

واختتم: وفي إطار وظيفته في الخلية لعب عسفة دورًا في مراسم إطلاق سراح المخطوفين المحررين. 

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