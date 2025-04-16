حماس تدعو الفلسطينيين لشد الرحال إلى المسجد الأقصى

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان اليوم الأربعاء إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير ومستوطنين باحات المسجد الأقصى يأتي في إطار سياسة عدوانية ممنهجة تستهدف تهويد المسجد.

حماس: اقتحام الأقصى خرق سافر للقوانين الدولية والقرارات الأممية





وأضافت حماس في بيانها: اقتحام بن غفير ومستوطنين باحات الأقصى انتهاك صارخ لقدسيته وخرق سافر للقوانين الدولية والقرارات الأممية.



وتابعت: أي مساس بوضع المسجد الأقصى التاريخي والقانوني لعب بالنار ومقدمة لانفجار شامل يتحمل الاحتلال تبعاته.

واستطردت: ندعو شعبنا إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى لإفشال محاولة فرض وقائع احتلالية بالقوة وندعو العالمين العربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهما في حماية المسجد الأقصى من خطر التهويد.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء اقتحم مئات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال.

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