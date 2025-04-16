الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس تدعو الفلسطينيين لشد الرحال إلى المسجد الأقصى

المسجد الأقصى، فيتو
المسجد الأقصى، فيتو

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان  اليوم الأربعاء إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير ومستوطنين باحات المسجد الأقصى يأتي في إطار سياسة عدوانية ممنهجة تستهدف تهويد المسجد.

حماس: اقتحام الأقصى خرق سافر للقوانين الدولية والقرارات الأممية

 

وأضافت حماس في بيانها: اقتحام بن غفير ومستوطنين باحات الأقصى انتهاك صارخ لقدسيته وخرق سافر للقوانين الدولية والقرارات الأممية.
 

txt

700 مستوطن إسرائيلي يقتحمون المسجد الأقصى

وتابعت: أي مساس بوضع المسجد الأقصى التاريخي والقانوني لعب بالنار ومقدمة لانفجار شامل يتحمل الاحتلال تبعاته.
واستطردت: ندعو  شعبنا إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى لإفشال محاولة فرض وقائع احتلالية بالقوة وندعو العالمين العربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهما في حماية المسجد الأقصى من خطر التهويد.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء اقتحم مئات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس المسجد الأقصى بن غفير الفلسطينيين

مواد متعلقة

700 مستوطن إسرائيلي يقتحمون المسجد الأقصى

عكرمة صبري: استباحة آلاف المستوطنين لحرم الأقصى محاولة لتغيير هوية المقدسات
ads

الأكثر قراءة

جنون الذهب، ارتفاع تاريخي بزيادة 100 جنيه اليوم الأربعاء

وقع للزمالك وتراجع عن الانضمام، وفاة المهاجم أرون بوبيندزا في الصين

مرتضى منصور يكشف مبادرة أيمن يونس وكواليس اتصاله بوزير الشباب والرياضة

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء

مفاجأة بقائمة بيراميدز في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس

"بلبن" المطارد داخل مصر وخارجها، من نجم الشباك إلى متهم بالتسمم

تعرف على رد نادي الزمالك على محضر زيزو

محافظ الجيزة يكشف الأسباب الحقيقية وراء غلق 12 فرع لمحال "بـ لبن"

خدمات

المزيد

ارتفاع جنونى في أسعار الجنيه الذهب، 800 جنيه زيادة جديدة اليوم الأربعاء

أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

كم سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء؟

5302 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ترتفع بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أسعار شقق ديارنا للإسكان المتوسط بالمدن الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، السمات الأخلاقية للنبي يحيى (فيديو)

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بتولي مسئولية كبيرة

المجددون.. ابن دقيق العيد، قاضي القضاة في مواجهة الطغيان

المزيد
الجريدة الرسمية