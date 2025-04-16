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خارج الحدود

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يشارك في تأدية طقوس تلمودية بالحرم الإبراهيمي

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير شارك مع  عشرات المستوطنين في تأدية طقوس تلمودية في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل في الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن  أكثر من 683 مستوطنا وعنصرا من شرطة الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد الأقصى اليوم حتى الآن.

اقتحام المسجد الأقصى 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الإثنين الماضي، بأن 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، وأدوا رقصات استفزازية عند باب الأسباط.

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وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الأحد الماضي، أن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية. 

 

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى 

وفرضت شرطة الاحتلال تشديدات أمنية كبيرة في محيط المسجد الأقصى وحولت البلدة القديمة لثكنة عسكرية.

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إيتمار بن غفير الحرم الابراهيمى الضفة الغربية المسجد الأقصى طقوس تلمودية مدينة الخليل في الضفة الغربية

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