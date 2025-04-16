وزير الأمن القومي الإسرائيلي يشارك في تأدية طقوس تلمودية بالحرم الإبراهيمي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير شارك مع عشرات المستوطنين في تأدية طقوس تلمودية في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل في الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 683 مستوطنا وعنصرا من شرطة الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد الأقصى اليوم حتى الآن.

اقتحام المسجد الأقصى

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الإثنين الماضي، بأن 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، وأدوا رقصات استفزازية عند باب الأسباط.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الأحد الماضي، أن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وفرضت شرطة الاحتلال تشديدات أمنية كبيرة في محيط المسجد الأقصى وحولت البلدة القديمة لثكنة عسكرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.