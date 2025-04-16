الخميس 17 أبريل 2025
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خارج الحدود

استشهاد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قصف إسرائيلي في غزة،
قصف إسرائيلي في غزة، فيتو

أعلن الدفاع المدني في غزة اليوم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 19 فلسطينيًّا في غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء (شينخوا)، إن عشرة أشخاص بينهم أطفال ونساء استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية، استهدفت منزلا لعائلة حسونة في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وأضاف بصل أن غارة مماثلة على منزل في منطقة جباليا شمال القطاع، أسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وفي خان يونس جنوب مدينة غزة، قال بصل إن طواقم الإسعاف نقلت جثمان طفلة لا تتجاوز العامين بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين نصبت فوق سطح منزل مدمر جزئيًّا.

كما استشهد فلسطينيان في بلدة القرارة بخانيونس جراء غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية، وفق بصل.

وأوضح بصل أن طواقم الدفاع المدني نقلت أيضا جثماني رجل وطفله، بعد استشهادهما جراء غارة أخرى من طائرة مسيرة استهدفت خياما للنازحين في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

وفي مدينة النصيرات وسط القطاع استشهد رجل فلسطيني إثر استهداف طائرة إسرائيلية، لخيمة تستخدم كتكية تقدم الطعام للنازحين، بحسب بصل.

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