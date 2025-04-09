أول تعليق من الأهلي على أنباء مفاوضاته مع مدافع الزمالك

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة المفاوضات مع حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك.

وأكد مصدر أن الأهلي لن يدخل في مفاوضات من قريب أو بعيد لضم حسام عبد المجيد وأن اللاعب خارج حسابات القلعة الحمراء.

وترددت أنباء داخل نادي الزمالك، تفيد بأن حسام عبدالمجيد رفض عرض التجديد المقدم له من إدارة القلعة البيضاء، بسبب وجود رغبة من النادي الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي، حصول اللاعبين على راحة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكر الجمعة استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل بالدوري.

وتصل بعثة الأهلي للقاهرة مساء اليوم قادمة من موريتانيا، ليتم الغاء تدريب اليوم بعد أن فضل كولر المبيت وعدم السفر عقب مباراة الهلال السوداني التي أقيمت أمس بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

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