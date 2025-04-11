حازم إمام يرد على رفض حسام عبد المجيد تجديد عقده وموقف السعيد

رد حازم إمام لاعب الزمالك السابق، وعضو لجنة التخطيط على ما تردد من أنباء عن أن حسام عبد المجيد مدافع الفريق يرفض التجديد للنادي.

وقال حازم في تصريحات تليفزيونية: "تم التجديد لـمحمود الونش وبنتايك وعمر جابر، ويتبقى حسام عبد المجيد، ونرغب في التجديد له مؤكدا على أنه لاعب مؤدب ومحترم للغاية".

حسام عبد المجيد لم يرفض التجديد

وتابع: "حسام عبد المجيد لم يرفض التجديد، وهو لاعب مؤدب جدًّا ومحترم جدًّا، وعبد الله السعيد قال خلوني للآخر، وهو شخصية واضحة لو لم يرغب في التجديد سيخبرنا بذلك بكل تأكيد، هو شخصية احترافية جدًّا".

موقف الصاعد محمد السيد

وأكمل: "أتمنى أن ينهي شيكابالا مسيرته في نادي الزمالك، واللاعب ضحى كثيرًا من أجل النادي".

وأردف: "جلسنا مع محمد السيد، ووالده يقيم في السعودية وهو مدير أعماله، ولا يزال يتبقى موسم في عقده مع الزمالك".

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