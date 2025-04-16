الأربعاء 16 أبريل 2025
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أخبار مصر

أول رد من شام الذهبي ابنة أصالة بعد غلق عيادتها لوجود أدوية مخالفة

شام الذهبي ابنة الفنانة
شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة
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أصدرت عيادة شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، بيانا بعد قرار وزارة الصحة بغلق العيادة الخاصة بها.

إشتراطَات  إدارة العلاج الحُر بوزارة الصحة المصرية

وقالت شام الذهبي في بيان:" نظرًا لما أُثير عن بعض اللَّغَط بشأن مراكزنا الطبية، فإنه يجب توضيح أن الذي يتم هو مُجرد إشتراطَات من إدارة العلاج الحُر بوزارة الصحة المصرية وجاري العمل على تنفيذ هذه الإشتراطَات.

وأكدت أنه  فَور تنفيذ هذه الإشتراطَات سوف يُعاود المركز مباشرةً نشاطه بالشكل الأمثلْ.

غلق عيادة شام الذهبي 

أعلنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة عن غلق عيادة جلدية ملك شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة.

ضبط أدوية غير مسجلة بعيادة شام الذهبي

وجاء ذلك خلال حملة استهدفت التفتيش على بعض العيادات والمراكز الطبية للكشف عن تراخيصهم، وباقتحام قوات الأمن والجهات المعنية تبين عدم توافر اشتراطات التراخيص الخاصة بالعيادة المذكورة كما تم ضبط أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وأجهزة طبية غير مرخصة وتم تشميع وغلق العيادة لابنة الفنانة أصالة.

وتحرر محضر بالواقعة إداري قسم شرطة القاهرة الجديدة الموجود بدائرة المركز، وجار إحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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