تكريم رغم أنف الأطباء، كيف أحرجت ابنة الفنانة أصالة المنظومة الطبية في مصر

في مدة أقل من شهر على تكريم شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة في احتفالية يوم الطبيب المصري والتي نظمتها هيئة الرعاية الصحية في 18 مارس الماضي وخصصت للكيميائية شام الذهبي جلسة لإلقاء كلمة ملهمة للأطباء وتروي قصة نجاحها وهي ليست طبيبة بشرية.

غلق عيادة شام الذهبي

أعلنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة عن غلق عيادة جلدية ملك شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة.

ضبط أدوية غير مسجلة بعيادة شام الذهبي

وجاء ذلك خلال حملة استهدفت التفتيش على بعض العيادات والمراكز الطبية للكشف عن تراخيصهم، وباقتحام قوات الأمن والجهات المعنية تبين عدم توافر اشتراطات التراخيص الخاصة بالعيادة المذكورة كما تم ضبط أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وأجهزة طبية غير مرخصة وتم تشميع وغلق العيادة لابنة الفنانة أصالة.

وتحرر محضر بالواقعة إداري قسم شرطة القاهرة الجديدة الموجود بدائرة المركز، وجار إحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

هجوم الأطباء على شام الذهبي

وكان انتقد عدد من الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” والسوشيال ميديا هيئة الرعاية الصحية بسبب شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة.

شام الذهبي في احتفالية يوم الطبيب

ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة الرعاية الصحية نشرت على صفحتها صورة للدكتورة شام الذهبي والإعلان عن وجود كلمة ملهمة لها في احتفالية يوم الطبيب التي تعقدها هيئة الرعاية الصحية بحضور عدد من كبار الأطباء والمسؤولين منهم نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية وغيرهم من القامات العلمية في القطاع الطبي.

شام الذهبي في احتفالية يوم الطبيب

وكان انتقاد الأطباء بسبب أن الدكتورة شام الذهبي ليست طبيبة بشرية فهي أخصائية تجميل حاصلة على الدكتوراة من جامعة كامبريدج في تخصص الكيمياء فكيف يتم الاحتفاء بها كمؤسسة لعيادة جلدية في احتفالية خاصة بيوم الطبيب المصري البشري وذكرى تأسيس أول مدرسة للطب في مصر.

وألقت شام الذهبي كلمة خلال الاحتفالية أكدت أن الطب ليس وظيفة فهو فن وعلم ومسؤولية عظيمة والصوت الذي يمنح الأمل عندما يكون كل شيء مظلما.

شام الذهبي

وأطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، فعاليات المؤتمر الذي تنظمه الهيئة بالتزامن مع الاحتفال بيوم الطبيب المصري 2025، تحت شعار «صحة رقمية لمستقبل أفضل».

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