طرح تذاكر حفل موضي الشمراني وخديجة معاذ وتهاني السلطان في جدة

طرحت شركة بنش مارك تذاكر حفل الفنانات موضي الشمراني، وخديجة معاذ، وتهاني السلطان والذي يقام يوم 24 أبريل في مدينة جدة.

وطرحت الشركة تذاكر الحفل الكترونيا، ويقام الحفل على مسرح عبادي الجوهر في جدة ومن المتوقع أن يشهد إقبال كبير.

وتشهد مدينة جدة هذه الأيام سلسلة حفلات من أبرزها حفل المطربة أنغام الذي يقام غدا على مسرح عبادي الجوهر أيضا.

حفل أنغام في جدة

وكانت الشركة المنظمة قد طرحت التذاكر يوم 11 أبريل، وشهدت إقبالًا كبيرًا من الجمهور، حيث كان الطلب مرتفعًا فور الإعلان عنها، في إشارة إلى الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها أنغام في المملكة العربية السعودية.

ويُتوقع أن تقدم أنغام باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، في ليلة طربية مفعمة بالمشاعر، تؤكد من جديد مكانتها الرفيعة في قلوب الجمهور السعودي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.