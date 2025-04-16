الأربعاء 16 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

أنغام تصل جدة لإحياء حفلها غدا على مسرح عبادي الجوهر (فيديو)

أنغام، فيتو
أنغام، فيتو

وصلت منذ ساعات الفنانة أنغام إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لإحياء حفلها الغنائي غدا.

وتحيي أنغام غدا الخميس حفلا في جدة على مسرح عبادي الجوهر، ضمن حفلات موسم جدة 2025، في أمسية تستمر لثلاث ساعات.

حفل أنغام في جدة

وكانت الشركة المنظمة قد طرحت التذاكر يوم 11 أبريل، وشهدت إقبالًا كبيرًا من الجمهور، حيث كان الطلب مرتفعًا فور الإعلان عنها، في إشارة إلى الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها أنغام في المملكة العربية السعودية.

ويُتوقع أن تقدم أنغام باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، في ليلة طربية مفعمة بالمشاعر، تؤكد من جديد مكانتها الرفيعة في قلوب الجمهور السعودي.

 

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