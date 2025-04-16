الأربعاء 16 أبريل 2025
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خارج الحدود

الخارجية الإيرانية توجه تحذيرا شديد اللهجة بعد أنباء تغيير مكان انعقاد المحادثات النووية

الخارجية الايرانية،
الخارجية الايرانية، فيتو

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تغيير مكان انعقاد المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية  يؤدي إلى تقويض أي بداية محتملة للحوار.

وكتب بقائي على منصة "إكس": "في عالم كرة القدم، يُعد تغيير مكان المرمى أثناء اللعب خطأً مهنيًا وحركة غير عادلة، أما في ميدان الدبلوماسية، فإن مثل هذا السلوك  الذي يروج له بعض المتشددين ممن يفتقرون إلى فهم منطق وفن التفاوض العقلاني، قد يؤدي إلى تقويض أي بداية محتملة للحوار".

وتابع: "هذا النوع من التصرفات يُفسر على أنه غياب للنية الصادقة والجدية في التفاوض ونحن لا نزال في مرحلة الاختبار."

وتأتي تصريحات بقائي بعد تداول وسائل إعلام ومصادر مطلعة أنباء حول تغيير مكان انعقاد المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية من سلطنة عمان إلى إيطاليا.

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