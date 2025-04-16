الخارجية الإيرانية توجه تحذيرا شديد اللهجة بعد أنباء تغيير مكان انعقاد المحادثات النووية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تغيير مكان انعقاد المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية يؤدي إلى تقويض أي بداية محتملة للحوار.

وكتب بقائي على منصة "إكس": "في عالم كرة القدم، يُعد تغيير مكان المرمى أثناء اللعب خطأً مهنيًا وحركة غير عادلة، أما في ميدان الدبلوماسية، فإن مثل هذا السلوك الذي يروج له بعض المتشددين ممن يفتقرون إلى فهم منطق وفن التفاوض العقلاني، قد يؤدي إلى تقويض أي بداية محتملة للحوار".

وتابع: "هذا النوع من التصرفات يُفسر على أنه غياب للنية الصادقة والجدية في التفاوض ونحن لا نزال في مرحلة الاختبار."

وتأتي تصريحات بقائي بعد تداول وسائل إعلام ومصادر مطلعة أنباء حول تغيير مكان انعقاد المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية من سلطنة عمان إلى إيطاليا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.